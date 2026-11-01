Detienen a un menor tras información de EE.UU. sobre preparación de ataque terrorista en Moscú

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia comunicó previamente que recibió a través de canales de cooperación información de sus colegas estadounidenses sobre la preparación de un atentado en la capital rusa

Foto: Sputnik.

Las fuerzas del orden rusas han detenido a un menor de edad en relación con la información facilitada por parte de EE.UU. sobre la preparación de un atentado terrorista en Moscú, comunicó este domingo el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

El organismo detalló que el joven, ciudadano ruso, había publicado en TikTok imágenes en las que «aparecía vistiendo equipamiento táctico —que incluía un pasamontañas, una gorra, gafas y auriculares— mientras sostenía un objeto que se asemejaba a un arma automática». Asimismo, publicó fotos tomadas en el territorio del museo Tsarítsyno, acompañadas del siguiente mensaje: «He encontrado un lugar».

El FSB detalló que los objetos mencionados fueron hallados en el domicilio del detenido. «El análisis de sus dispositivos electrónicos reveló la existencia de una cuenta de TikTok utilizada para difundir amenazas, una suscripción a un canal neonazi en la aplicación de mensajería Telegram, así como un número considerable de búsquedas relacionadas con atentados terroristas, tiroteos masivos y otros actos de violencia ocurridos en el pasado», reza el comunicado.

Las autoridades indicaron que, a la luz de la información recibida, y en aras de la seguridad pública, se han cancelado los eventos culturales y masivos previstos en el museo y se han reforzado las medidas de seguridad en el entorno.

Al mismo tiempo, el FSB agradeció a la parte estadounidense la información proporcionada. La víspera, el servicio informó que había recibido los datos a través de canales de cooperación, asegurando que «se estaban tomando las medidas pertinentes».