UNE prevé afectación de 1 680 MW para la noche de este sábado

Para el horario de la media, se estima una afectación de 1 350 MW, en correspondencia con el comportamiento previsto de la demanda y la disponibilidad del sistema

La Unión Eléctrica (UNE) informó este sábado en sus perfiles institucionales en redes sociales que durante el día de ayer, el servicio eléctrico se mantuvo afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas del día. Esta situación se mantuvo a lo largo de todo el horario de la madrugada, sin que se registraran interrupciones en la continuidad del déficit

Según la entidad, el pico máximo por déficit de capacidad de generación se produjo a las 19:30 horas, cuando se registró una afectación de 1 886 MW.

En cuanto a la generación de energía a partir de fuentes renovables, los parques solares fotovoltaicos aportaron un total de 3 830 MWh durante el día de ayer. La máxima potencia entregada por esta fuente de generación se registró en el horario de la media, alcanzando los 596 MW.

A las 06:00 horas de este sábado, la disponibilidad del SEN se situó en 1 250 MW, mientras que la demanda alcanzó los 2 470 MW, lo que representó una afectación de 1 222 MW en ese horario. Para el horario de la media, se estima una afectación de 1 350 MW, en correspondencia con el comportamiento previsto de la demanda y la disponibilidad del sistema.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

El sistema presenta varias unidades generadoras fuera de servicio. Se encuentran en avería la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Renté.

Unidades en mantenimiento:

Asimismo, se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté. Estas condiciones inciden directamente en la reducción de la capacidad de generación disponible, precisó la UNE.

Las limitaciones en la generación térmica se estiman en 502 MW, lo que agrava la situación del sistema y limita la capacidad de respuesta ante la demanda.

Pronóstico para el horario pico:

Para el horario de máxima demanda, se estima una disponibilidad de 1 250 MW y una demanda máxima de 2 900 MW, lo que arrojaría un déficit de 1 650 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 680 MW en este horario, lo que representa un impacto significativo para los usuarios del servicio eléctrico.

(Con información de la UNE-MINEM)