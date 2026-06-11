EEUU sanciona a Cuba Petróleo en otro intento de asfixia energética

Al referirse a la medida, Marco Rubio precisó que el presidente Trump desea “un nuevo futuro para el pueblo cubano” y aseguró que continuarán “apuntando” en su trazado objetivo

Esta sanción a CUPET forma parte de las medidas punitivas adoptadas por Trump bajo su Orden Ejecutiva 14404. (Foto: PL)

En un nuevo intento por estrangular y doblegar a Cuba, el Gobierno de Estados Unidos impuso otra medida unilateral esta vez contra la Unión Cuba Petróleo (Cupet), según anunció este jueves el secretario de Estado Marco Rubio.

El funcionario informó en su cuenta en la red social X: “Hoy impongo sanciones a la empresa energética estatal de Cuba, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 del presidente (Donald) Trump”.

El jefe de la diplomacia estadounidense justificó esta vuelta de tuerca en la política de máxima presión contra la isla con el calumnioso argumento de que “las élites comunistas de Cuba han convertido la energía en un arma de control social y de lucro cleptocrático”.

En su actualización, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) añadió este jueves a su Lista de Especialmente Designados (SDN) para Cuba a la “UNIÓN CUBA PETROLEO (también conocida como CUPET), Avenida Salvador Allende No. 666, Entre Oquendo y Soledad, La Habana 10300, Cuba”.

Al referirse a la medida, Rubio agregó que el presidente Trump desea “un nuevo futuro para el pueblo cubano” y aseguró que continuarán “apuntando” en su trazado objetivo, lo cual no es más que el intento por provocar un cambio de régimen en el país caribeño.

Derivada de la política de endurecimiento del bloqueo de la actual administración, Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia reciente.

El pueblo cubano se ve afectado con prolongadas interrupciones del servicio eléctrico y las afectaciones con el suministro de combustible ha provocado sensibles daños en áreas como la salud pública, el transporte y otros servicios.

Esta sanción a CUPET forma parte de las medidas punitivas adoptadas por Trump bajo su Orden Ejecutiva 14404, destinada a cerrar el cerco alrededor de Cuba. En las últimas semanas también

El pasado 7 de mayo, el secretario de Estado anunció las sanciones al Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido como GAESA, y ejerció presión para que empresas extranjeras, con plazo hasta el 5 de junio, cortaran vínculos con la isla.

También impuso sanciones contra la alta dirección del país, sus familiares y el Departamento de Justicia, en este entramado encaminado a buscar pretextos para una agresión militar a Cuba, presentó una ilegal e ilegítima acusación contra el líder cubano Raúl Castro.

La encargada de Negocios de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, Lianys Torres, dijo, tras divulgarse esta nueva medida, que las sanciones contra CUPET forman parte del diseño para asfixiar y doblegar a Cuba, lo cual repercute directamente, de manera criminal, en el pueblo cubano.

“Cesen ya el castigo colectivo contra los niños, las embarazadas, los enfermos crónicos, los ancianos y el resto del pueblo de Cuba”, expresó la diplomática en redes sociales.