Ejercicio Estratégico Moncada 2026: Sancti Spíritus alista el dispositivo defensivo territorial (+video)

La preparación está dirigida a cohesionar los órganos de dirección y mando y las fuerzas del componente armado y no armado para neutralizar posibles ataques aéreos enemigos y la guerra no convencional

El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 y el Día Nacional de la Defensa resumen un intenso año de preparación para la guerra de todo el pueblo.

Como parte del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, que tendrá lugar en todo el país los días 4 y 5 de noviembre, en Sancti Spíritus se han asegurado los preparativos de las acciones de la provincia y sus distintos territorios para enfrentar la guerra no convencional y golpes aéreos limitados.

De acuerdo con la información ofrecida, entre los objetivos generales está disuadir al enemigo en sus intenciones de agresión militar, planes y acciones violentas para derrocar la Revolución y demostrar el alto costo a pagar, sobre la base de la unidad del pueblo en torno a sus dirigentes y al Partido Comunista de Cuba, la capacidad movilizativa y la habilidad en el manejo del material de guerra.

Asimismo, se prevé elevar la preparación y cohesión de trabajo de los jefes y oficiales que integran los órganos de dirección y de mando para prevenir y enfrentar situaciones de riesgos, amenazas y agresiones a la seguridad de la provincia, en un escenario de guerra no convencional durante el enfrentamiento a los golpes aéreos limitados.

El primer coronel José Eduardo Delgado de la Cruz explicó que el ejercicio se dirige también al perfeccionamiento del trabajo en interés de la dirección de las acciones y el mando de las tropas durante el enfrentamiento.

Es objetivo, igualmente, desarrollar habilidades entre los dirigentes, los órganos de dirección y de mando en la preparación psicológica, el aviso, la protección de la población y las tropas y la puntualización en el terreno de los aseguramientos y la cooperación durante los posibles golpes aéreos.

El 6 de noviembre se llevará a cabo el Día Nacional de la Defensa, en el que la provincia y la Región Militar Sancti Spíritus desplegarán un intenso trabajo de preparación de los órganos de dirección y de mando y diferentes ejercicios defensivos territoriales.

Entre estos se contemplan los tácticos de escuadras de infantería; con pequeñas unidades de las Milicias de Tropas Territoriales y Brigadas de Producción y Defensa; así como de evacuación de la población, de tiro con calibres de guerra, clases combinadas con pequeñas unidades de infantería y un ejercicio integral de obstaculización naval.

El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 y Día Nacional de la Defensa se dedican en esta oportunidad al Centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz.