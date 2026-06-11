Felicita Raúl al Ejército Occidental en el aniversario 65 de su fundación

El General de Ejército reconoció la valiosa contribución de esa fuerza militar en momentos de adversidad

El Ejército Occidental fue creado el 14 de junio de 1961 por orden del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, envió este jueves una carta a los combatientes del Ejército Occidental con motivo del aniversario 65 de la fundación de esa fuerza, el 14 de junio, fecha en la que se cumple un año más del nacimiento del mayor general del Ejército Libertador Antonio Maceo (1845-1896), y del legendario guerrillero argentino-cubano Ernesto «Che» Guevara (1928-1967).

Expresó que la conmemoración adquiere un significado especial para todos los cubanos, pues se entrelaza con el legado de dos titanes de la historia patria y del continente americano. Ser parte de esas gloriosas filas, afirmó, constituye un honor para quienes han sabido defender con firmeza la libertad y la soberanía de la nación.

En sus palabras, Raúl rememoró que el Ejército Occidental fue creado el 14 de junio de 1961 por orden del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien designó al frente de esa unidad al hoy Comandante de la Revolución y Héroe de la República de Cuba, Guillermo García Frías.

La misiva también destacó el papel pionero del Ejército Occidental en la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Desde sus filas, precisó Raúl, partieron las primeras unidades que brindaron ayuda solidaria a naciones hermanas en importantes misiones internacionalistas.

Además, esta institución ha sido pilar fundamental en la defensa de la soberanía, en la organización de las Milicias de Tropas Territoriales y en la implementación de la doctrina de Guerra de Todo el Pueblo, demostrando su capacidad de adaptación y su entrega inquebrantable a la causa de la Revolución.

El General de Ejército reconoció la valiosa contribución de esa fuerza militar en momentos de adversidad. Desde su accionar ante desastres naturales hasta las más recientes tareas en apoyo a la capital del país, sus integrantes han sido ejemplo de consagración, motivación, racionalidad y calidad en el cumplimiento de las misiones asignadas.

En ese sentido, Raúl felicitó a oficiales, jefes, soldados y al personal civil que cumplen con el sagrado deber de defender la patria, y subrayó que la sangre generosa de sus héroes y mártires ha abonado el camino a seguir.

Finalmente, el líder de la Revolución cubana afirmó que el recuerdo del ejemplo de aquellos que cayeron constituye una preciada motivación para continuar la obra iniciada por ellos. Con la contundencia que caracteriza su liderazgo, Raúl Castro concluyó su mensaje con una consigna que resuena como un mandato histórico: «¡Por siempre victoriosos!».

(Con información de la ACN)