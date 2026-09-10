El otro juego de Eriel Sánchez (+video)

Con su traje de trabajador por cuenta propia, el campeón olímpico de Atenas hizo alianzas con el sector de Comercio para operar bajo la modalidad de cooperada. Ahora apoya el pago a pensionados del sector deportivo mediante un convenio con los bancos

Más de una veintena de deportistas jubilados de Sancti Spíritus recibirán desde ahora sus pensiones a través del negocio privado El Olímpico, del expelotero Eriel Sánchez. (Foto: Elsa Ramos)

No calza los arreos con que siempre defendió el home de Cuba y de Sancti Spíritus. Tampoco el traje de pelotero, aunque lleva esa procesión por dentro. Así lo muestra su establecimiento en medio de la ciudad. Con su inscripción El Olímpico y su emblemático número 5, no necesita mayores referencias: Eriel Sánchez León ahora juega otro partido “serio”.

La vida, como se sabe, lo golpeó no hace tanto. Mas, el Cañón de Fomento cambió su indumentaria. Adscrito a las transformaciones económicas del país, con su traje de trabajador por cuenta propia, el campeón de Atenas hizo alianzas con el sector de Comercio para operar bajo la modalidad de cooperada. De ahí nació la iniciativa de sumarse a otra novedad, según lo establecido en el Eje Temático número 8 de las nuevas medidas económicas y sociales del país: apoyar el pago a pensionados mediante convenio con los bancos.

Los beneficiarios pertenecen a su familia; no la sanguínea, sino la de las glorias del deporte, que ahora podrán cobrar el efectivo correspondiente a su jubilación sin mayores traumas. “Después que la vida me llevó a tomar algunas decisiones, quise enfocarme también en cosas que puedan ser útiles —revela Eriel—; aunque con algunas limitaciones, no he dejado el terreno, pues sigo formando parte de los entrenadores de la academia y ayudo en cualquier área que se me necesite”, aclara.

“Este es otro camino. Nadie me lo inculcó. Viendo todas las transformaciones y las oportunidades que se están presentando, me dio la idea, hice mis cuentas y en lo primero en que me enfoqué fue en las glorias deportivas para, al menos, evitarles las colas, tenderles la mano y ayudarlos de forma directa. Pensé primero en ellos y hasta en mi papá, que lo tengo en mi casa medio inválido y no está ni en la lista”.

Y arranca la admiración de los presentes. “Estoy pensando en cosas humanitarias, en algo que pueda ayudar a aquellos que fueron mis entrenadores, otros mis compañeros y otros mis maestros, todos mis hermanos; no me siento orgulloso, más bien comprometido. Tomé la determinación, me acerqué a la dirección del Banco, porque cuando no tenía ni un quilo hice mi primera cuentecita aquí. Por eso les agradezco que me hayan abierto las puertas”.

El convenio se oficializó con las principales autoridades del Banco Popular de Ahorro en un encuentro en el que se transpiró historia y hermandad. Mucha gloria reunida allí: atletas olímpicos, mundiales, panamericanos, centroamericanos. Hermenegildo Palacio, de remo; José De Jesús González y Miguel Díaz, de tiro deportivo; Lidia Jaime y Valentín Lizano, de judo; Mario Pujol, de ciclismo; Lázaro Martínez, José Zamora y Víctor Muñoz, de béisbol…

Para Jacintón González, uno de los primeros participantes en Juegos Olímpicos, en la edición de México 1968 y miembro de la mítica delegación del Cerro Pelado en los Centroamericanos de San Juan, 1966, el gesto desborda el bolsillo: “Es una cosa muy buena, que nunca pensamos. Son distinciones y reconocimientos después de estar años retirados, nos facilita mucho la vida y siento un fuerte agradecimiento a Eriel por esta decisión. El cobro es muy difícil, sobre todo cuando no hay corriente”.

Para María Zamora Clavo, olímpica de Softbol en Sydney 2000 y , presidenta de atención atleta en la provincia. “Esto ha sido una cosa muy grande, desde que se supo de la idea de Eriel todos nos pusimos muy contentos de que otra gloria del deporte haya tomado la decisión de pagarnos, lo primero que evita es estar en horas de la madrugada en la calle haciendo cola para poder recibir su jubilación que con tanto esfuerzo ha logrado”.

Forma parte de un empeño mayor al que se suman nueve actores económicos que han concertado convenios con BPA para facilitar el pago a 69 pensionados. En el caso de marras forma parte de una atención personalizada. Mariley Martínez Pérez, directora de la Sucursal 5232 del BPA, lo corrobora: “Tenemos a varios trabajadores por cuenta propia insertados en el pago a jubilados, pero esta se trata de una atención personalizada y diferenciada a las glorias del deporte, que bien lo merecen. Hablamos de cerca de 20 del municipio espirituano y, aunque el Banco tiene prioridad para el pago de todos los jubilados, son muchos y deben enfrentar colas; cuando se logra de esta manera, no tienen que hacerlas”.

Según Ricardo Macías Vila, subdirector del Banco Popular de Ahorro en la provincia, la iniciativa responde al interés de acercar los servicios en lo posible a donde viven los jubilados. “La modalidad contempla que, a partir del importe de sus ventas, de esos fondos que tiene el cuentapropista que llevar al banco a depositar, puede pagarles a esas personas. Incluso, hay una conciliación entre Banco y actor económico para, si en un momento dado no tiene el dinero suficiente, darle un anticipo para que garantice la continuidad de ese pago”.