En reparación el Palacio de los Matrimonios de Sancti Spíritus (+fotos)

La mipyme Armonía se encargará, además, de dirigir y asegurar los servicios que allí se prestarán. (Fotos: Empresa Provincial de Servicios)

A una rehabilitación integral se somete por estos días el emblemático Palacio de los Matrimonios de la ciudad de Sancti Spíritus, un sitio que durante años permaneció inactivo y con un alto grado de deterioro. Luego de concluir la recuperación constructiva, el establecimiento será gestionado por la mipyme Armonía, ganadora del proceso de licitación pública en el cual participaron como aspirantes varios actores económicos no estatales.

Según se aprecia en las fotos publicadas en la página en Facebook de la Empresa Provincial de Servicios, a la cual pertenece dicho centro, los trabajos que se acometen resultan de gran envergadura e incluyen desde labores constructivas en salones, cafetería, bar, restaurantes, sala de ceremonia y otros interiores, hasta los amplios jardines, cerca perimetral y acceso al inmueble; además de la recuperación de redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas de techos, aleros, pisos y paredes.









La propia mipyme Armonía enfrenta la reconstrucción integral y será la encargada de administrar y asegurar en un futuro próximo, la amplia gama de servicios diseñados para este establecimiento.

Lo cierto es que ya se aprecian los avances en las acciones de rehabilitación del Palacio de los Matrimonios de Sancti Spíritus, un sitio distintivo no solo por su entorno, sino por lo que puede representar para los habitantes de este territorio, especialmente como espacio para el desarrollo de eventos, bodas, fiestas de quince, de cumpleaños y actividades de esparcimiento en general.