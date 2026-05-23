Elecciones en Colombia: Iván Cepeda afirma su objetivo de ganar en primera vuelta

El candidato fue recibido con la consigna “Iván, amigo, el pueblo está contigo”, mostrando la unidad de los presentes con la campaña política que ha venido realizando el de Pacto Histórico

Cepeda destacó haber realizado 117 actos públicos en todo el país, congregando a más de 650 000 personas en plazas y avenidas de ciudades y municipios.

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del partido oficialista Pacto Histórico, afirmó este viernes en Bogotá su objetivo de ganar las elecciones del 31 de mayo en primera vuelta con un programa centrado en “construir oportunidades y prosperidad para toda la nación”.

“Nuestro programa es para construir oportunidades y prosperidad para toda la nación, busca eliminar la pobreza, superar la desigualdad social, acabar con el hambre y el desempleo”, expresó Cepeda durante el acto.

El candidato fue recibido con la consigna “Iván, amigo, el pueblo está contigo”, mostrando la unidad de los presentes con la campaña política que ha venido realizando el de Pacto Histórico. Cepeda dejó muestras en su cuenta en la red social X del apoyo a los que agradeció por haber participado y expresó que van a ganar.

El aspirante, del mismo partido del presidente Gustavo Petro, realizó su último acto público en Bogotá antes de los comicios y su cierre de campaña está programado para el domingo en Barranquilla. Cepeda destacó haber realizado 117 actos públicos en todo el país, congregando a más de 650 000 personas en plazas y avenidas de ciudades y municipios.

En su discurso titulado “Por el bien de todos, primero los pobres”, dedicó buena parte de su intervención a criticar al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), a quien calificó como “la justificación de los peores crímenes que se han perpetrado en las últimas décadas en Colombia”.

En el acto celebrado el pasado 19 de mayo en Popayán, Cepeda expresó que Paloma Valencia y su familia junto a Uribe deberían pedir perdón “a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes y al campesinado colombiano”.

Cepeda reivindicó la “Alianza por la Vida”, una coalición que, según explicó, integra “progresistas, liberales y reformistas de todo el espectro político”. Actualmente lidera las encuestas de intención de voto, por delante del abogado Abelardo de la Espriella (ultraderecha) y la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático).

A su lado, la candidata vicepresidencial Aída Quilcué, del pueblo indígena nasa, subrayó la representación de sectores históricamente excluidos. “Gracias por ponerme como candidata vicepresidencial para representar a los pueblos indígenas, étnicos, negros y campesinos, a los jóvenes, a las mujeres, a la comunidad LGBTIQ+, a la comunidad discapacitada, a los viejitos y las viejitas”, expresó Quilcué.

Al acto asistieron víctimas del conflicto armado, incluidas representantes de Mafapo y Movice, así como figuras políticas como el expresidente Ernesto Samper, quien declaró: “Vengo en mi condición de expresidente liberal a pedirle a todos los liberales de Colombia que voten por Iván Cepeda y Aída Quilcué porque queremos la paz y no la guerra; que continúen los programas sociales”.