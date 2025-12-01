Sondeo destaca a Iván Cepeda como presidenciable favorito en Colombia

En una hipotética primera vuelta, el congresista lidera la intención de voto con 31,9 por ciento, seguido por Abelardo De la Espriella (ultraderecha) con 18,2 por ciento y Sergio Fajardo, quien se autodefine a sí mismo como de centro, que obtuvo 8,5 por ciento

El candidato a la Presidencia de la coalición progresista Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, vuelve a sobresalir este lunes como uno de los aspirantes con más apoyo ciudadano en Colombia, según el más reciente sondeo de la encuestadora Invamer.

En una hipotética primera vuelta, el congresista lidera la intención de voto con 31,9 por ciento, seguido por Abelardo De la Espriella (ultraderecha) con 18,2 por ciento y Sergio Fajardo, quien se autodefine a sí mismo como de centro, que obtuvo 8,5 por ciento.

La pesquisa, realizada a tres mil 800 personas en 148 municipios (alrededor del 13 por ciento de todo el territorio nacional) entre el 15 y el 27 de noviembre último, también reveló que en una eventual segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda, este último alcanzaría un 59 por ciento de respaldo.

En cambio, si el pulso fuera con Fajardo, habría un empate técnico pues la diferencia alcanzada entre ambos sería de dos puntos y medio con ventaja para Cepeda quien ganaría el 48,9 por ciento de los votos, pero se trata de un rango ubicado en el margen de error que contempla el estudio.

A propósito de los resultados de la pesquisa, el presidente de país, Gustavo Petro, señaló que el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se decantaría por dar su apoyo al candidato de centro.

“Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia. Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al pueblo y lo matan y lo embrutecen para hacer ganancias familiares”, comentó.

El estudio de Invamer señala un escenario similar al descrito el pasado 18 de noviembre por el Centro Nacional de Consultoría.

De acuerdo con el sondeo de esa entidad, el 20,9 por ciento de los votantes se decantaría por el congresista, al que seguiría De La Espriella con 14,4 por ciento, mientras que el aspirante Sergio Fajardo obtendría un respaldo de 7,8 puntos porcentuales.

Recientemente el representante del Pacto Histórico aseguró que, de llegar al poder, impulsará “una revolución ética” a través de una forma distinta de gobernar, según enfatizó.

“Vamos a rebajar los salarios de los funcionarios que me acompañarán en el gobierno. Y los Congresistas deben renunciar a sus privilegios, comenzando por rebajar sus salarios”, planteó.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el 31 de mayo de 2026.