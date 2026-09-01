En fotos: Regreso a la escuela
A pesar del difícil contexto económico que enfrenta la isla, los niños cubanos vuelven a las aulas y Escambray deja constancia de las emociones de esta fiesta escolar en la ciudad de Sancti Spíritus
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