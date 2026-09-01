En fotos: Regreso a la escuela

A pesar del difícil contexto económico que enfrenta la isla, los niños cubanos vuelven a las aulas y Escambray deja constancia de las emociones de esta fiesta escolar en la ciudad de Sancti Spíritus

Los niños y jóvenes se muestran felices por el inicio del nuevo curso escolar. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)