Sancti Spíritus da la bienvenida al curso escolar (+fotos y video)

Más de 60 000 niños, adolescentes y jóvenes vuelven a las aulas para dar inicio a un nuevo período lectivo que, no exento de dificultades, estará marcado por el compromiso y el esfuerzo de los docentes espirituanos

El acto provincial de inicio del curso escolar tuvo lugar en la escuela primaria Julio Antonio Mella, del municipio cabecera. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Los colores, la alegría y los deseos de aprender regresaron a las aulas espirituanas este primero de septiembre para dar inicio al curso escolar 2026-2027, que, no exento de dificultades, estará marcado por el compromiso y el esfuerzo de los docentes.

En este nuevo período lectivo suman más de 60 000 niños, adolescentes y jóvenes incorporados a las escuelas a lo largo y ancho del territorio espirituano. Por ello, en todas las instituciones educativas de la provincia se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas el acto provincial de inicio del curso escolar, que tuvo lugar en la escuela primaria Julio Antonio Mella, del municipio cabecera.

El Director general de Educación en Sancti Spíritus llamó a la unidad de la familia y los docentes para garantizar el bienestar de los niños, adolescentes y jóvenes en este curso escolar.

“Nos enfrentaremos a un curso escolar complejo e intenso, debido a la difícil situación que enfrenta el país, pero el sacrificio de los más de 15 000 trabajadores del sector educacional en Sancti Spíritus nos permitirá seguir la marcha a través de la unidad de nuestros colectivos, para así alcanzar niveles superiores de calidad en el aprendizaje y la formación de valores en los niños, adolescentes y jóvenes”, aseguró Andrei Armas Bravo, director general de Educación en el territorio.

Al acto asistieron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia.

De igual forma, llamó a agotar todas las alternativas para mantener la presencialidad durante este período, en la medida que las condiciones del territorio lo permitan, para garantizar que los educandos reciban la atención directa de sus docentes.

Durante el acto fueron reconocidos educadores espirituanos que culminaron recientemente su misión internacionalista en la hermana República de Guinea Ecuatorial, quienes enaltecen con sus historias, experiencias y compromisos con la noble labor de enseñar, al sector educacional en la tierra del Yayabo.

Durante el acto fueron reconocidos educadores que recientemente concluyeron su misión internacionalista.

Asimismo, fueron agasajados los estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez que representaron a Cuba en las Olimpiadas Internacionales celebradas en Rusia, China y Uzbekistán, quienes volvieron a la Patria con medallas y resultados excelentes que avalan la calidad del sistema educativo cubano.

Entre los mayores retos y prioridades para trabajar este curso escolar se destaca la necesidad del completamiento de la cobertura docente en el territorio, que se encuentra a un 65.62 por ciento, lo que supone un total de 2 272 necesidades docentes, de las cuales 150 no han podido ser cubiertas con ninguna alternativa.

A ello se suma la necesidad de mantener activas las 91 Zonas Educativas de Sancti Spíritus, que cobrarán especial protagonismo, pues su labor será esencial en el acompañamiento y protección de los educandos una vez terminen los concentrados propuestos durante el calendario escolar.

El nuevo período docente estará marcado por la necesidad de defender la mayor presencialidad posible, en la medida que las condiciones del territorio lo permitan.

Al concluir, Armas Bravo dio por inaugurado el curso escolar 2026-2027: “Este período lectivo será una fiesta de pueblo, donde la familia y la comunidad se unen a los docentes y centros educativos en función del bienestar de los niños, adolescentes y jóvenes, que es nuestra principal misión”.

Los estudiantes espirituanos que representaron a Cuba en Olimpiadas Internacionales también fueron agasajados.

Presidieron este acto Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de esa organización política en Sancti Spíritus, Alexis Lorente Jiménez, gobernador provincial, y otros dirigentes del sector educacional y las organizaciones políticas y de masas de la provincia.