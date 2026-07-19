España, campeona en la Copa Mundial de Fútbol 2026

Con esta victoria, la Roja vuelve a levantar el trofeo 16 años después de su inolvidable primer título en Sudáfrica 2010

España y Argentina se enfrentaron en la final, poniendo así el broche de oro a un torneo de 104 partidos disputado en toda Norteamérica. Foto: RT en Español

España es campeona del mundo. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó este domingo por 1-0 a la Argentina de Lionel Messi en una final intensa y cerrada disputada en el MetLife Stadium, poniendo fin al reinado del actual campeón y consagrándose con su segunda estrella, 16 años después del histórico título en Sudáfrica 2010.

Al minuto 106 el delantero Ferrán Torres, quien había entrado de suplente, definió con un zurdazo en el área para anotar el único gol del partido.

El gol lo asistió Nico Williams, otro de los suplentes que resultó clave para el nuevo título de la Roja. Con un cabezazo en el área, le sirvió el balón a Torres.

Luego del gol y, pese a tener un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández, la Argentina lo intentó hasta el final. De hecho, al 120+2 al mediocampista Giuliano Simeone le quedó el balón en el área tras un córner, pero su remate se fue desviado.

Con esta victoria, la Roja vuelve a levantar el trofeo 16 años después de su inolvidable primer título en Sudáfrica 2010, cuando se convirtió en la primera selección europea en ganar la Copa del Mundo fuera de Europa.

El equipo de Luis de la Fuente cerró así un recorrido sólido que combinó solvencia defensiva y apariciones decisivas en los minutos finales.

La Copa Mundial 2026, organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, cierra su edición más multitudinaria con récords de asistencia que superaron los 6,6 millones de espectadores. España, que llegaba a la final con una racha de 37 partidos sin perder (igualando el récord de Italia entre 2018 y 2021), no solo destronó al campeón con un contundente 1-0, sino que se consagró como la mejor selección del planeta en un torneo que ya es parte de la historia del fútbol mundial.

Messi llegó a la final con 8 goles, dos por detrás del francés Kylian Mbappé, el máximo artillero de la competencia y candidato al Balón de Oro. Es la primera final entre dos selecciones de habla hispana desde 1930, cuando se disputó el primer Mundial.

La Roja, con una mezcla de experiencia y juventud, levanta así su segundo título mundial y escribe un nuevo capítulo dorado en su leyenda. Argentina, por su parte, se queda con la miel en los labios en su intento por alcanzar la gloria eterna del bicampeonato, derrotada por el mínimo margen en una final tan táctico como emocionante.