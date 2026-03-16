Estados Unidos avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

La novena estadounidense desplegó un béisbol de poder y precisión monticular para doblegar a unos caribeños que llegaban invictos y abrirse paso hacia su tercera final consecutiva en estos torneos

Con esta victoria, el conjunto de las barras y las estrellas vuelve a plantar su bandera en el último capítulo del Clásico Mundial.

Estados Unidos derrotó este domingo a República Dominicana con marcador de 2-1 en el loanDepot park de Miami y aseguró su boleto a la gran final del VI Clásico Mundial de Béisbol, en un duelo de alto voltaje que encendió el diamante floridano.

Bajo las luces ardientes del estadio, la novena estadounidense desplegó un béisbol de poder y precisión monticular para doblegar a unos caribeños que llegaban invictos y abrirse paso hacia su tercera final consecutiva en estos torneos, tras el título conquistado en 2017 y el subcampeonato logrado en 2023.

Un cuadrangular solitario de Junior Caminero en la segunda entrada, frente a un envío de Paul Skenes, Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025, fue todo lo que pudieron hacer los dominicanos ante el pitcheo de sus contrarios.

Los norteños, que se habían ponchado seis veces en tres capítulos ante el abridor Luis Severino, tomaron el mando definitivo del desafío en el cuarto por jonrones de Gunnar Henderson y Roman Anthony, este último frente al zurdo Gregory Soto, a la postre derrotado.

Skenes se las arregló para no permitir más anotaciones hasta su salida en el quinto inning, apoyado luego por el relevista Tyler Rogers, quien obligó a Juan Soto a batear para doble matanza con dos corredores en base.

Del resto se encargó la cuarteta integrada por Griffin Jax, David Bednar, Garrett Whitlock y Mason Miller, quienes mantuvieron en silencio los maderos de la fuerte artillería rival.

Con esta victoria, el conjunto de las barras y las estrellas vuelve a plantar su bandera en el último capítulo del Clásico Mundial y reafirma su presencia dominante en la era reciente del certamen, convertido ya en protagonista habitual de la disputa por el trono del béisbol internacional.

Su rival en la gran final del martes saldrá del duelo entre Venezuela e Italia, programado para este lunes también en el loanDepot park de Miami, escenario donde el terreno dictará sentencia sobre el nuevo rey del béisbol mundial.