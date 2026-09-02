ETECSA informa afectaciones en el servicio de SMS y suspensión temporal de Transfermóvil

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) informó este miércoles que, debido a dificultades técnicas, está afectado el envío y la recepción de mensajería a través de SMS.
Esta situación ha provocado la suspensión temporal de Transfermóvil, al no disponer de las notificaciones necesarias para su funcionamiento.
La empresa señaló en la red social X que trabaja para restablecer ambos servicios en el menor tiempo posible.
📢 Informamos que debido a dificultades técnicas, está afectado el servicio de envío y recepción de mensajería a través de SMS.— ETECSA (@ETECSA_Cuba) September 2, 2026
Esto provoca que se encuentre suspendido #Transfermóvil por no disponer de notificaciones.
Se trabaja para restablecer en el menor tiempo posible. pic.twitter.com/1pt6ziWHGM
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