ETECSA informa afectaciones en el servicio de SMS y suspensión temporal de Transfermóvil

La empresa señaló en la red social X que trabaja para restablecer ambos servicios en el menor tiempo posible

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) informó este miércoles que, debido a dificultades técnicas, está afectado el envío y la recepción de mensajería a través de SMS.

Esta situación ha provocado la suspensión temporal de Transfermóvil, al no disponer de las notificaciones necesarias para su funcionamiento.

La empresa señaló en la red social X que trabaja para restablecer ambos servicios en el menor tiempo posible.