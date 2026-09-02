Pese a escalada entre EEUU e Irán, Pakistán insiste en el diálogo

Islamabad mantiene contactos con ambas partes con el objetivo de contribuir a una salida negociada

Pakistán afirmó este miércoles que continuará sus esfuerzos para promover el diálogo y la diplomacia pese a la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tahir Hussain Andrabi, declaró durante su rueda de prensa semanal que Islamabad mantiene contactos con ambas partes con el objetivo de contribuir a una salida negociada.

“A pesar de los recientes acontecimientos que han elevado las tensiones, seguimos siendo optimistas y continuaremos nuestros esfuerzos en favor del diálogo y la diplomacia”, señaló.

El funcionario explicó que el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y el titular de Exteriores, Mohammad Ishaq Dar, abordaron la situación regional con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el canciller Abbas Araqchi.

Durante esos contactos, las partes destacaron la importancia de implementar el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para avanzar hacia una mayor estabilidad en la región.

La tensión volvió a aumentar a finales de agosto en medio de incidentes en el estrecho de Ormuz y ataques contra buques y bases que albergan fuerzas estadounidenses.

Washington anunció el martes una nueva oleada de ataques contra objetivos dentro de Irán, mientras Teherán respondió con acciones contra posiciones estadounidenses en la región.

Estados Unidos e Irán alcanzaron en junio un memorando de entendimiento para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación e iniciar negociaciones sobre un acuerdo final, pero su aplicación quedó posteriormente estancada por desacuerdos sobre sus términos y la seguridad de esa vía marítima.