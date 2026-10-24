Expresidente de EE.UU. Barack Obama a Ohio y Michigan de campaña por demócratas

Barack Obama reforzará em ambos estados el mensaje sobre lo que estaría en juego en la actual contienda

Según el programa de este sábado, el exocupante del Despacho Oval iniciará su actividad de campaña en Cleveland, Ohio. (Foto: PL)

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama apuntalará a los candidatos demócratas en la recta final de la campaña electoral por los comicios de mitad de mandato del 3 de noviembre, con visitas hoy a Ohio y Michigan.

Obama (2009-2017) reforzará em ambos estados el mensaje sobre lo que estaría en juego en la actual contienda; además, él “sabe que los votantes están hartos de las noticias que llegan desde Washington y tienen ansias de algo nuevo”, dijo un portavoz.

Según el programa de este sábado, el exocupante del Despacho Oval iniciará su actividad de campaña en Cleveland, Ohio, junto al candidato demócrata al Senado Sherrod Brown y la candidata a gobernadora Amy Acton.

Acton cobró protagonismo esta semana cuando su oponente republicano, Vivek Ramaswamy, difundiera un polémico anuncio que involucraba a su madre, con quien ella no tiene relación alguna.

Luego irá a Detroit, Michigan, donde buscará apoyo para el candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed y la aspirante a gobernadora Jocelyn Benson.

La visita de Obama a Michigan se produce un día antes de que el presidente Donald Trump viaje al estado para hacer campaña por los republicanos.