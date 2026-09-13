Felicita Raúl a Tropas de Prevención por aniversario 45 de esa fuerza (+fotos y video)

A propuesta del ministro de las FAR y aprobada por Raúl, se entregó la réplica del yate Granma como reconocimiento a la digna y heroica actitud, consagración y profesionalidad de estas tropas.

El general de Ejército Raúl Castro Ruz felicitó a combatientes y trabajadores civiles de las Tropas de Prevención por el aniversario 45 de su creación, misiva leída en el acto político y ceremonia militar de homenaje a esta fuerza.

La actividad estuvo presidida por los miembros del Buró político del Partido y generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Ministerio del Interior (Minint) y Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General.

Precisamente, el ministro de las FAR hizo entrega de un diploma de reconocimiento firmado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz y se entregó la réplica del yate Granma, propuesta por el propio Ministro y aprobada por Raúl, como reconocimiento a la digna y heroica actitud, consagración y profesionalidad de estas tropas.

Desde su creación el 11 de septiembre de 1981 por iniciativa del General de Ejército Raúl Castro Ruz, entonces Ministro de las FAR, el fortalecimiento de la disciplina militar y el combate sin tregua a los enemigos de la Revolución han estado siempre entre las prioridades de los combatientes de las Tropas de Prevención quienes, entre otras funciones, exigen a los militares mantener buen porte y aspecto, correcta identificación y conducta adecuada, aun fuera de las unidades.





Fotos: Captura de pantalla.

En su rica historia de lucha, las tropas especiales de Prevención también cumplieron misiones internacionalistas en la República Popular de Angola y Nicaragua.

(Con información de Cubadebate y la TV cubana)