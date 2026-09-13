Garantizan distribución de cigarros en Sancti Spíritus pese a limitaciones energéticas

Directivos de Tabacuba y la empresa mayorista confirman la continuidad del producto en la red de bodegas y desmienten rumores de suspensión

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A pesar de la compleja situación energética y la escasez de combustible que afecta al país, se mantiene la distribución y venta de cigarros en Sancti Spíritus, aunque con atrasos en el cronograma habitual. Así lo confirmaron directivos del sector, quienes desmintieron los rumores que circulan en la población sobre una posible suspensión definitiva de este producto en las bodegas.

Isbel Reina Abreu, director de Tabacuba, y Elio Isbel Martínez Hernández, director de la empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo en el territorio, coincidieron en que la entrega de cigarrillos está garantizada, aunque sujeta a las limitaciones logísticas actuales.

Según explicó a la prensa Martínez Hernández, esta semana se logró distribuir cajetillas hacia la red de comercio en los municipios de Yaguajay y Fomento. En este último territorio, se aplicó una cuota de dos unidades por persona. El directivo aseguró que, a medida que se reciban nuevos lotes, se irá abasteciendo el resto de la provincia.

Por su parte, el directivo de Tabacuba detalló que la distribución se rige por un cronograma que abarca las tres provincias centrales del país —Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus—, en coordinación con otras entidades involucradas en el proceso de entrega.

Desde el ámbito productivo, la situación no está exenta de dificultades. Daisy Hernández Consuegra, directora general de la empresa de cigarros Juan de Mata Reyes, en Trinidad, informó que persiste la inestabilidad en la producción debido a la carencia de combustible, las interrupciones eléctricas y las roturas de maquinaria.

Fábrica de cigarros Juan D. Mata Reyes, de Trinidad. (Foto: Ana Martha Panadés/ Escambray)

No obstante, destacó que, gracias al esfuerzo de los innovadores y al sentido de pertenencia del colectivo, se han ido resolviendo las incidencias técnicas. Incluso, se trabaja en horarios extra para recuperar la producción de cigarros con destino a la canasta básica normada.