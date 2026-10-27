Frente a la ONU, amigos solidarios en EEUU dicen NO al bloqueo

La Asamblea General votará este miércoles por trigésimo cuarta vez que termine ese castigo colectivo, una imposición unilateral que Cuba ha denunciado desde 1992

La iniciativa es parte de las acciones de apoyo a Cuba. (Foto: PL)

Amigos solidarios con Cuba en Estados Unidos se congregaron este martes en la cercanía de la sede de la ONU con un mensaje claro: Bloqueo No.

La frase, al estilo de una pizarra humana, se podía leer entre los integrantes del grupo que llevaban camisetas blancas con la inscripciones de las letras al frente.

La iniciativa es parte de las acciones de apoyo a Cuba, que hace más de tres décadas acude a la ONU a denunciar esta política de castigo colectivo, recrudecida desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

El examen de la resolución cubana que pide el fin del bloqueo se desarrollará entre martes y miércoles, día en que, además, la comunidad internacional volverá a votar contra este cerco unilateral rechazado ampliamente por el mundo.

Durante la jornada de este 27 de octubre se escucharon las intervenciones del Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 y China; los Amigos de la Carta de las Naciones Unidas y el Grupo Africano, entre otros.

Por países, más de una veintena, en sentido general, denunciaron el impacto del bloqueo en la población cubana y expresaron que respaldarían la resolución de la isla.

La nota discordante llegó de parte del representante de Estados Unidos, Mike Waltz, pero el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se encargó de enfrentarlo.

Rodríguez Parrilla interrumpió el discurso de Waltz y llamó al orden ante una intervención plagada de calumnias, distorisones y mentiras.

Usted miente, dijo el jefe de la diplomacia cubana y detrás suyo, mientras se acercaba hacia el podio donde se encontraba Waltz, le siguieron los demás integrantes de la delegación cubana.

«Esa persona tiene que alejarse del podio, no me va a intimidar», «Soy el representante de los Estados Unidos de América retroceda», hablaba, quien dijo erigirse en nombre del pueblo cubano.

Sobre la base del artículo 71 de la Reglamento de la Asamblea General, le solicito que llame al orden al representante permanente de los Estados Unidos, que no solo miente de manera grosera y prepotente, falta a la dignidad de esta Asamblea y de los estados miembros, ripostó desde su lugar en el plenario el jefe de la delegación de cubana.

Lo acusó de ejercer presiones y ofender la dignidad del pueblo y el Gobierno de Cuba.

Más tarde, en su cuenta en X, el canciller, que tildó a Waltz de mentiroso, escribió en la red social: «El gobierno de EEUU, con sus burdas mentiras en la Asamblea General de Naciones Unidas, lanzó un nuevo intento desesperado por justificar la agresión económica contra Cuba y su criminal cerco energético».

«Sus declaraciones de hoy forman parte del circo mediático, de amenazas y de campaña electoral, al que el gobierno estadounidense dedica cuantiosos recursos económicos y humanos».

No hay pretexto para sostener el acto de castigo colectivo al que someten al pueblo cubano, afirmó.

El pasado año, la resolución obtuvo 165 votos a favor, siete en contra (Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania) y 12 abstenciones (Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumanía y Polonia).

La Asamblea General votará este miércoles por trigésimo cuarta vez que termine ese castigo colectivo, una imposición unilateral que Cuba ha denunciado desde 1992.