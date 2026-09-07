Impulsan «empleos verdes» para jóvenes con el sector azucarero cubano

La iniciativa del Pacto Green Jobs for Youth, respaldada por tres agencias internacionales, ya capacita a decenas de gestores y formadores en la isla para transitar hacia una economía más sostenible

La iniciativa no solo busca crear nuevos puestos de trabajo, sino también hacer más sostenibles los empleos existentes mediante la introducción de nuevas tecnologías. Fotos: Unicef Cuba

El proyecto de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDA) en Cuba demuestra que el enfoque «Una ONU» puede traducirse en acciones concretas y medibles sobre el terreno. A través del Green Jobs for Youth Pact (Pacto de Empleos Verdes para la Juventud), la iniciativa reúne los mandatos y la experiencia de tres agencias del sistema de Naciones Unidas —la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, el Programa ONU Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)— con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales en materia de empleos sostenibles dirigidos a las nuevas generaciones.

El sector azucarero, históricamente vinculado a la educación técnica y superior en el país, ha sido designado como el punto de entrada estratégico para esta experiencia piloto. La elección responde a su potencial para desarrollar competencias verdes y promover empleos que concilien la productividad con el cuidado del medioambiente.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha jugado un rol articulador fundamental, tejiendo alianzas con instituciones nacionales y territoriales. Esta coordinación ha sido clave para alinear el desarrollo de habilidades ecológicas con las políticas de empleo vigentes, creando así las bases para escalar el modelo más allá de la industria azucarera en el futuro.

En el plano educativo, la Educación Técnica y Profesional, en conjunto con la Universidad Agraria de La Habana (UNAH) «Fructuoso Rodríguez Pérez», ha asumido el liderazgo en la preparación de capital humano. Hasta la fecha, se ha completado la capacitación de 25 formadores, de los cuales 20 son docentes y especialistas, con el fin de que puedan integrar las competencias verdes en los planes de estudio vinculados a la cadena de valor de la caña de azúcar.

La estrategia se sustenta en un enfoque integrado que opera en tres niveles diferenciados: avanzar en el desarrollo de una metodología nacional para identificar, clasificar y certificar oficialmente los empleos verdes; dotar a responsables de la toma de decisiones, docentes y actores locales de las herramientas y conocimientos necesarios para liderar la transición verde; e incorporar las competencias sostenibles en la educación técnica, la educación superior y los programas de formación empresarial.

La iniciativa no solo busca crear nuevos puestos de trabajo, sino también hacer más sostenibles los empleos existentes mediante la introducción de nuevas tecnologías, prácticas responsables y la garantía de trabajo digno con protección ambiental. Entre los primeros resultados tangibles de esta hoja de ruta destacan que 40 gestores de empleos verdes fueron capacitados, de los cuales 27 son mujeres, reflejando un importante equilibrio de género en el sector; que 25 participantes formaron parte del programa de formación de formadores; y que 15 unidades productivas del sector piloto de la caña de azúcar fueron evaluadas para identificar oportunidades de mejora que permitan «ecologizar» los empleos y reforzar las competencias necesarias en los trabajadores.

Recientemente, los equipos técnicos y representantes de las agencias involucradas realizaron una visita conjunta a la Empresa Agroindustrial Azucarera «Melanio Hernández», ubicada en el municipio de Taguasco, provincia de Sancti Spíritus.

Con información del perfil en Facebook de Unicef Cuba