Presentarán informe sobre bloqueo contra Cuba ante Consejo de Derechos Humanos (+video)

El documento fue elaborado por la Relatora Especial Alena Douhan, a partir de la visita oficial que realizó a Cuba entre el 11 y el 21 de noviembre de 2025, atendiendo a una invitación del Gobierno de la isla

Alejandro González Behmaras, director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Jorge Ernesto Iglesias/ ACN)

El próximo 8 de septiembre tendrá lugar la presentación del Informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Cuba, en el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Dicho documento fue elaborado por la Relatora Especial Alena Douhan, a partir de la visita oficial que realizó a Cuba entre el 11 y el 21 de noviembre de 2025, atendiendo a una invitación del Gobierno cubano, explicó hoy Alejandro González Behmaras, director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En conferencia de prensa ante medios nacionales e internacionales, el funcionario afirmó que Douhan pudo constatar en encuentros con representantes del Gobierno, la sociedad civil y las comunidades el impacto brutal del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y su incidencia en el disfrute de los derechos humanos del pueblo.

Foto: Bertha Mojena.

González Behmaras recordó que en aquella ocasión la relatora concluyó que el cerco estadounidense viola los derechos humanos e instaba al Gobierno de Washington a levantar las “sanciones”, el cual, en lugar de oír esa recomendación ha recrudecido su política hostil hasta la fecha con la inclusión de nuevas presiones, como la persecución energética.

El directivo resaltó que esas visitas son resultantes de la larga trayectoria de cooperación de Cuba con los organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a lo cual el país concede una alta prioridad.