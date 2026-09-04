La UNE pronostica una afectación de 2 220 MW para el horario pico de este viernes

La disponibilidad a las 6 de la mañana de hoy es de 1000 MW y se estima un déficit de 1700 MW para el horario de la media

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas, situación que se mantuvo durante todo el horario de la madrugada. El máximo déficit de capacidad de generación la víspera, fue de 2259 MW a las 21:00 horas, según informa la entidad en su perfil de Facebook.

La producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 4284 MWh, con 666 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas de hoy viernes es de 1000 MW, la demanda 2822 MW, con 1810 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1700 MW.

Se encuentran en avería las unidades 5 y 6 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Rente, mientras, en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5, de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 456 MW.

Se pronostica la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 60 MW antes del horario pico.

Pronóstico para el horario pico

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1060 MW con una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 2190 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2220 MW en este horario.