Llamó Cuba al orden a representante de Estados Unidos en la ONU

El jefe de la diplomacia cubana pidió al ponente prepararse mejor y dejar de desconocer las serias repercusiones humanitarias que conlleva el cerco norteamericano

Foto: Cuba Minrex

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, instó hoy a la Asamblea General de las Naciones Unidas a llamar al orden al representante de Estados Unidos, Mike Waltz, por sus declaraciones ofensivas que mienten para distraer la atención de las consecuencias del bloqueo que imponen a la isla.

El jefe de la diplomacia cubana pidió al ponente prepararse mejor y dejar de desconocer las serias repercusiones humanitarias que conlleva el cerco norteamericano, ampliamente denunciadas en la jornada por la mayoría de la comunidad internacional.

Rodríguez Parrilla agradeció al portavoz de Washington la publicidad que, según expresó, hace de los destinos turísticos cubanos, en un intento infructuoso y sin presentar pruebas de responsabilizar al Gobierno cubano de los impactos que tiene la política de máxima presión que sostiene contra la mayor de las Antillas su país, y reclamó que se permita a los ciudadanos estadounidenses viajar libremente a la isla.

Por último, le deseó a Waltz un mejor desempeño en sus futuros cargos políticos tras calificar su gestión actual de funesta.

La confrontación ocurrió en vísperas de una nueva votación de la resolución presentada hace más de 30 años, que manifiesta el rechazo de la comunidad internacional a esta política genocida contra el pueblo cubano.