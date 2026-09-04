Nuevas resoluciones impulsarán desarrollo del turismo en Cuba

La industria del ocio de Cuba cuenta con cuatro nuevas resoluciones que impactarán positivamente en el desarrollo de este sector clave, informó hoy el director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez

Las cuatro nuevas resoluciones impactarán positivamente en el desarrollo del turismo cubano. (Foto: Cubasí)

Las nuevas normas jurídicas, publicadas este jueves en la Gaceta Oficial, tienen impacto sustantivo en la actividad de turismo, vinculada de manera directa con la inversión extranjera y en algunas el alcance se extiende a formas de gestión no estatal, precisó Álvarez.

El funcionario explicó que se implementará una resolución del Ministerio de Finanzas que establece por primera vez incentivos y beneficios tributarios para proyectos de ecoturismo, con el propósito de fomentar la inversión extranjera y desarrollar el turismo sostenible y responsable.

«Esta es una norma con un impacto tremendo, sobre todo vinculado a los espacios de desarrollo local y al segmento del mercado turístico que hoy tiene un importante peso en materia de inversión extranjera en el área del Caribe asociado a los proyectos de naturaleza y desarrollo sostenible», destacó.

Otra norma regula el transporte turístico y permite la participación en esta actividad de empresas de capital 100 por ciento extranjero y la asociación de empresas extranjeras con homólogas cubanas.

Incrementará además la estructura y la participación de los transportistas en una actividad tan sensible e indudablemente tendrá un impacto creciente en materia de la calidad del producto turístico, agregó.

En cuanto a las agencias de viaje, otra norma aprobada está asociada a la constitución de estas por personas jurídicas extranjeras y formas de gestión no estatal.

Según Álvarez, esta resolución configurará una estructura de prestación de servicios desde las agencias de viaje que tendrá un impacto considerable en materia de la emisión, del arribo de los visitantes y de la atención de estos una vez que están en el país.

Una cuarta normativa permitirá a las agencias de viaje tener una mayor flexibilidad en materia de contratación de los guías de turismo, a quienes se les exigirá un proceso de formación y calificación.

Finalmente, comentó que se han actualizado políticas para la inversión extranjera, que en el caso del turismo también tienen un impacto vinculado a los nuevos proyectos inmobiliarios y las zonas donde se podrán desarrollar nuevas inversiones.