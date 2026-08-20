Palmares licita unidades y los resultados sorprenden

Con la nueva estrategia del sector del Turismo en la provincia se impulsa la recuperación de instalaciones que hasta hace poco estaban prácticamente inutilizadas

La calidad de las elaboraciones distinguen el servicio. (Fotos: Cortesía de Palmares)

Degustar de una pizza fue la petición que le hizo la pequeña Rosalía a sus padres como regalo de cumpleaños. Ella ya había escuchado de la reapertura del Dinos Pizza y la familia aprovechó la ocasión para acudir a la unidad que recientemente fue reabierta al público como parte de un proceso de negociación cooperada establecido entre una forma de gestión no estatal y la Sucursal Palmares en Sancti Spíritus.

De la misma manera, con unos días de antelación, había reiniciado sus servicios el establecimiento conocido como Ditú, ubicado justo en la esquina de la Carretera Central y el Paseo de la Avenida de los Mártires, que, aunque al principio tuvo algunos detractores, sobre todo en las redes sociales con cuestionamientos al precio de determinados alimentos, hoy muestra un desempeño estable y son muchos los clientes, principalmente jóvenes quienes lo visitan para disfrutar algunos de sus variados platos.

Escambray indaga sobre la nueva estrategia de licitar unidades y el futuro de las que aún están sin servicio y en su búsqueda conversa con Yurisbel Pernas Macías, jefe del Complejo Palmares Sancti Spíritus, quien afirmó que la reanimación de instalaciones y servicios se aplica para todos aquellos centros subordinados al sector que se encuentran en un proceso de vinculación con actores económicos no estatales, lo cual permite reactivar el funcionamiento de varios establecimientos que durante algún tiempo permanecieron inactivos, debido, principalmente, al déficit de productos e insumos.

El Dinos Pizza gana cada vez más clientes.

“Ya existen en Palmares Sancti Spíritus cuatro puntos licitados y en procesos de negocio y otros tres que fueron aprobados por la propia empresa y comenzaron a prestar servicios o están a punto de iniciar sus operaciones.

“En este caso, podemos mencionar el Dinos Piza y el Ditú, ambos bajo convenio cooperados con mipymes, en tanto La Vallita y El Liana ya se encuentran en un proceso inversionista para, en breve, comenzar con sus operaciones, a los que se suma también el Café Real, todos en la ciudad cabecera provincial.

“Bajo este mismo sistema ya funciona la unidad de Palmares de Jatibonico, Yaguajay y Cabaiguán, aunque hay otros centros que están en licitación y existen arrendatarios interesados. En ese caso podemos mencionar el Café Fortuna, situado en las inmediaciones del parque de Sancti Spíritus, y la cafetería El Kíkiri”, aclara Yurisbel.

PIONERAS EN EL TURISMO

Tanto el Ditú como el Dinos Pizza se consideran las instalaciones pioneras en materializar este proceso de negociación cooperada en el sector del Turismo en la provincia; pero, al decir de los propios directivos del ramo, les seguirán otras hasta completar la reanimación de las 12 que se subordinan al Complejo Palmares de Sancti Spíritus, donde se incluye también la de Tunas de Zaza, que está en oferta.

“Nosotros ponemos el personal calificado y con experiencia probada en la atención al cliente y el licitador asegura las materias primas, insumos y pone el equipamiento que permita contar con la autonomía energética, mediante paneles solares, con la cual pueden lograr la excelencia en el servicio, es entonces cuando se fusionan los recursos humanos y materiales para ofrecer prestaciones de a la altura de las expectativas del cliente”, aclara el jefe del Complejo Palmares.

¿Cómo ha sido la acogida por parte de la población?

“Al principio, cuando se abrió el Ditú, hubo ciertas críticas en redes sociales por el tema precio de algunos surtidos como las croquetas; sin embargo, la realidad de hoy es otra. Esa unidad se mantiene activa, es bastante frecuentada y, precisamente, ese plato es uno de los que más se venden. Hay que aclarar que en estos lugares se trabaja con materias primas importadas y el arrendatario lo pone todo para asegurar las elaboraciones, pero gracias a esta estrategia se reanimaron esos centros, a los cuales les seguirán otros próximamente”.

Con una imagen renovada, abrió sus puertas el Ditú de Sancti Spíritus.

NEGOCIOS CON RESPALDOS

“En esta modalidad de negociación es el cooperante quien pone los precios y hace las fichas de costo teniendo en cuenta los gatos asociados a cada mercancía, aunque a Palmares les toca revisarlos y en correspondencia con la inversión se aprueban o no con el margen comercial que es ellos evalúan, según lo dispuesto en resoluciones aprobadas para la actividad —aclara Yusrisbel—, por lo que nuestra entidad recibe alrededor del 20 por ciento de los ingresos brutos de cada unidad y el resto lo adquiere la forma de gestión no estatal”.

Una de las varias opiniones favorables que se pueden leer en redes sobre la apertura y el servicio en el Dinos Pizza tiene que ver con la buena calidad y, sobre todo, los precios, que son bastante asequibles.

“Aquí la acogida ha sido muy buena desde el primer día, se mantiene la presencia de clientes y los fines de semana superan las expectativas”, alega el espirituano Jorge Lorenzo al salir de dicha unidad. “Los precios son bastante económicos y las pizzas muestran excelente calidad. En el caso de las ofertas listas para la venta, como cervezas, vimos, jugos, refrescos y agua, son las más baratas que se comercializan en la ciudad”, apunta otro de los visitantes.

Varias son las ventajas que evidencian la valía de licitar unidades que hasta hace poco tiempo permanecían prácticamente cerradas, entre ellas están la permanencia del personal de Palmares y la administración, lo que posibilita recuperar la fuerza de trabajo que en ocasiones estuvo interrupta en sus casas, sin embargo; por parte del licitador se garantiza las mercancías, los insumos, la imagen del local y la permanencia de un representante, que controla el funcionamiento en general, entre otras.

Según Yurisbel, en los próximos días el Dinos Pizza debe incorporar otras opciones recreativas, como una pantalla con música para que las personas disfruten del entorno exterior mientras consumen las diferentes ofertas. “Eso funcionaría hasta las doce de la noche de jueves a domingo y el resto de los días el servicio sería normal con productos listos para la venta”, aclara.

José Ramírez Díaz, especialista de Economía en la Sucursal Palmares Sancti Spíritus habla de lo oportuno de este tipo de negocio. “Nuestra entidad tendrá ingresos limpios, sin costo de mercancías porque ese gasto corre por cuenta del titular de la licitación, eso nos permite reanudar los servicios y por ende recuperar al personal que fue formado por el sector del Turismo y llevaban un tiempo sin actividad laboral.

“Pero lo que sí está claro es que las unidades licitadas que se encuentran en proceso inversionista deben comenzar en breve a trabajar y todas llevan implícito, como parte del contrato, el compromiso de colocar paneles solares y baterías para asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones que recibe el cliente.

“Por último, algo que no pude faltar y es preciso aclarar es que en las unidades del Palmares los clientes pueden realizar el pago por la modalidad que prefiera, ya sea en efectivo o por las plataformas digitales aprobadas. Eso también forma parte del contrato que se firma en el instante de realizar la licitación”.