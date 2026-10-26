Papa León XIV se encuentra bien y confirma viaje a Sudamérica

La Santa Sede ratificó que la visita a los tres países sudamericanos se desarrollará conforme al programa anunciado anteriormente

Desde su regreso al Vaticano, León XIV ha retomado gradualmente sus actividades. (Foto: Prensa Latina)

El papa León XIV se encuentra en buen estado de salud y realizará su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, según confirmó hoy la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El comunicado señala que la recuperación posoperatoria del pontífice continúa avanzando favorablemente y que los últimos exámenes médicos confirman su buena condición clínica, sin contraindicaciones que le impidan emprender la gira prevista.

El doctor Luigi Carbone, responsable de la atención sanitaria del Vaticano, confirmó los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados al santo padre, quien fue sometido el pasado 13 de octubre a una intervención quirúrgica pulmonar.

La operación permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho afectado por un adenocarcinoma. Los estudios posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario un tratamiento oncológico adicional.

Desde su regreso al Vaticano, León XIV ha retomado gradualmente sus actividades, con una agenda adaptada a su recuperación y períodos de descanso, en coordinación con sus médicos.

La Santa Sede ratificó que la visita a los tres países sudamericanos se desarrollará conforme al programa anunciado anteriormente.

El recorrido comenzará en Uruguay, donde el Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Posteriormente viajará a Argentina, del 8 al 11, con paradas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La última etapa tendrá lugar en Perú, del 11 al 17 de noviembre, e incluirá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

El pontífice expresó su alegría por regresar a América Latina, continente donde vivió importantes etapas de su vida, y manifestó su esperanza de que la gira contribuya a fortalecer los vínculos con las iglesias locales y a transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz.

León XIV agradeció las oraciones y las muestras de afecto recibidas durante su recuperación, así como la atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado.

La confirmación del viaje despeja las dudas surgidas tras la intervención quirúrgica y ratifica la continuidad de la agenda apostólica prevista para noviembre.