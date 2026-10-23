Cuba invita al Papa León XIV para que visite la isla

La invitación a León XIV evoca la histórica visita de Juan Pablo II a Cuba en 1998

Foto: Vatican Media

El embajador de Cuba ante la Santa Sede, Leyde Ernesto Rodríguez Hernández, anunció la invitación realizada por el Gobierno de su país para que el papa León XIV visite la nación caribeña.

Durante un encuentro con la prensa, destacó los llamados del Pontífice a la paz y al diálogo, al tiempo que agradeció la posición de la Iglesia Católica frente al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra la mayor isla de las Antillas.

Asimismo, denunció los efectos económicos y sociales de esta «cruel» e «ilegal» política, reclamó su levantamiento definitivo y expresó su confianza en obtener un amplio respaldo internacional en la votación prevista para el 28 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al respecto, el diplomático denunció que los daños ocasionados por el bloqueo entre marzo de 2025 y febrero de 2026 ascendieron a 8 083 millones de dólares, y señaló que miles de contenedores permanecen detenidos en puertos del Caribe por temor a las sanciones estadounidenses.

Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí. Cuba no es, en modo alguno, una amenaza. Somos un país de paz, queremos y merecemos la paz, afirmó.

La invitación a León XIV evoca la histórica visita de Juan Pablo II a Cuba en 1998. En enero de 2028 se cumplirán 30 años de aquel viaje que dejó una frase memorable: «Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba».