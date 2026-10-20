Paz Rusia-Ucrania en punto muerto, mientras enviado de EEUU prosigue gestiones

Trump dijo este lunes que “Zelenski no sabe de lo que habla”, porque si lo hubiera escuchado, “habría logrado un acuerdo mucho mejor hace mucho tiempo”

Witkoff viajará este miércoles a Rusia. Foto: PL.

El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió este martes en Oslo, capital noruega, con el mandatario de Ucrania, Vladimir Zelenski, en un contexto de relaciones turbulentas reavivadas entre los dos gobernantes.

El proceso de paz en torno a Rusia-Ucrania ha llegado a un estancamiento notable, apuntan medios locales.

Trump ya sugirió que sería oportuno un cambio en Kiev con el cual se pueda negociar, mientras Zelenski va dejando de lado la falsa creencia de que congraciarse con el ocupante del Despacho Oval en Washington funciona.

En una rueda de prensa tras el encuentro, junto al presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, quienes asistieron a las pláticas, Zelenski afirmó que Ucrania “no está perdiendo la guerra”, pero sí “personas y tiempo”.

Trump, que prometió acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania en el primer día de su regreso a la Casa Blanca, dijo este lunes, algo molesto, que “Zelenski no sabe de lo que habla”, porque si lo hubiera escuchado, “habría logrado un acuerdo mucho mejor hace mucho tiempo”.

El republicano instó a su par ucraniano a alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto con Rusia y advirtió que, de no hacerlo, la situación de Ucrania podría empeorar.

En este sentido, opinó que «es hora de que otra persona negocie en nombre de Ucrania».

El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó, por su parte, que Zelenski no está interesado en alcanzar un acuerdo de paz.

Las relaciones entre Trump y Zelenski empeoraron a partir del anunciado y repentino acuerdo sobre el diésel ruso y una frágil tregua energética que informó unilateralmente el mandatario estadounidense.

Witkoff viajará mañana a Rusia; sin embargo, sigue sin estar clara la naturaleza de lo que presentarán como propuesta al presidente Vladimir Putin.

Abordar cómo detener la guerra estaría en el centro de una reunión tripartita a iniciativa de Putin y en la que participaría su homólogo de China, Xi Jinping, y Trump.