Nate Silver sugirió que esa probabilidad no debe descartarse tras el claro rechazo que enfrentaron el Partido Republicano y su administración durante los comicios intermedios

Silver señaló que Trump “podría ser destituido por el Senado, sin duda alguna”. (Foto: PL)

Aunque en el campo de las especulaciones encuestadores sugieren hoy que sin lugar a dudas sería posible que el presidente Donald Trump pueda ser destituido tras la derrota en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

El analista Nate Silver sugirió que esa probabilidad no debe descartarse tras el claro rechazo que enfrentaron el Partido Republicano y su administración durante los comicios intermedios del pasado 3 de noviembre.

En un episodio del pódcast ‘Still Counting’, en el que Silver participa junto a sus colegas Galen Druke y Clare Malone, el analista preguntó a ambos qué indican los mercados de predicción sobre un tercer proceso de destitución (*impeachment*) contra Trump y su posible remoción antes de que finalice su segundo mandato en enero de 2029.

Silver, fundador en 2008 de FiveThirtyEight, un sitio de análisis político y encuestas, señaló que Trump “podría ser destituido por el Senado, sin duda alguna” y advirtió que “si su índice de aprobación sigue cayendo al ritmo actual, para finales del próximo año estará, digamos, en un 29 por ciento”.

“Y si, además, se dedica a sacar provecho vendiendo chips (de Nvidia) a China, entonces, (…) claro que podría ser destituido —y debería serlo—”, opinó al referirse al rol de Trump en la restitución de su aliado Jensen Huang al frente Nvidia, compañía líder en inteligencia artificial y fabricante de chips.

Huang había renunciado el 12 de noviembre en medio de un escándalo sexual luego de revelarse sus aventuras extramatrimoniales con una subordinada y en especial con una mujer con presuntos vínculos con la inteligencia china.

Las acciones de Nvidia se dispararon drásticamente luego del retorno del ejecutivo taiwanés-estadounidense a su puesto y algunos medios de prensa publicaron que Trump podría haber ganado por ello hasta 15 millones de dólares con sus participaciones en la compañía.

Los demócratas han intentado destituir al republicano en dos ocasiones anteriores sin éxito en su primer mandato entre 2017 y 2021. En ambas ocasiones fue absuelto.

Pese al holgado triunfo de los demócratas en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, para que el impeachment (juicio político) prospere necesita en el Senado 67 votos de los 100 (número de escaños).

Si bien es cierto que los demócratas contarán con 54 butacas en la Cámara Alta a partir del 3 de enero de 2027, les sería imprescindible lograr el apoyo de 13 republicanos para lograr su objetivo.

En el segundo juicio, siete senadores republicanos se unieron a los demócratas para votar a favor de su condena, recordó The Hill.