Pese a presiones de EEUU, Cuba reafirma voluntad de bienestar y salud

El gobierno de Cuba reafirmó este martes en La Habana la voluntad de continuar trabajando por el bienestar y la salud del pueblo, pese a la hostilidad sin precedentes de Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en un mensaje a través de X, resaltó en ese sentido el interés de su gobierno demostrado tras la reactivación de la producción de 16 citostáticos para el Programa Nacional de Atención a Pacientes Oncológicos.
Ello ocurre, destacó el canciller de la isla, tras un importante proceso inversionista ejecutado en “medio de severas limitaciones económicas, provocadas por el recrudecimiento extremo del bloqueo y un cerco energético sin precedentes”.
Rodríguez valoró el significado de estos medicamentos a cargo de la Empresa Laboratorios AICA, del Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas (Biocubafarma), al subrayar que “cada fármaco producido en esta planta representa soberanía, esperanza y el compromiso con el derecho a la salud de todos los cubanos”.
Con anterioridad, luego del anuncio la pasada semana de la reactivación de esta planta, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refirió al hecho en similares términos al que calificó de gran noticia.
La reactivación de la producción de 16 citostáticos para el Programa Nacional de Atención a Pacientes Oncológicos no es un hecho aislado y constituye una muestra elocuente de cómo la industria biotecnológica cubana y el Sistema de Salud Pública trabajan en total alianza para la cobertura de medicamentos esenciales en el momento más apremiante.
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