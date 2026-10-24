Presidenta Sheinbaum resalta labor de médicos cubanos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó hoy la labor de los médicos cubanos en lugares apartados y aclaró que su contratación es directa y reciben honorarios al mismo nivel que un galeno de México

Los médicos cubanos han desarrollado una meritoria labor en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó hoy la labor de los médicos cubanos en lugares apartados y aclaró que su contratación es directa y reciben honorarios al mismo nivel que un galeno de México.

“Hoy salen varias notas de que los médicos cubanos ganan más que los médicos mexicanos -es falso, absolutamente falso- y que también se contratan a través de una empresa. También es falso. Es una contratación directa”, puntualizó la mandataria.

Durante su habitual conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo recalcó que los profesionales de la isla “ganan exactamente lo mismo que lo que gana un médico mexicano”.

“Y nos ayudan mucho en muchos lugares apartados donde están trabajando porque no hay médicos especialistas que vayan a esos sitios. Pero no están contratados a través de ninguna empresa y es una contratación directa”, enfatizó la dignataria.

En marzo, Sheinbaum calificó de muy bueno el acuerdo bilateral para que galenos de la nación caribeña presten servicios en este país, donde son –subrayó- de mucha ayuda.

“Tenemos un muy buen acuerdo (con Cuba) que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, dijo en respuesta a una pregunta en torno a la presión de Washington contra países latinoamericanos para que desistan de la cooperación médica de la isla.

La mandataria recordó que fueron los médicos cubanos quienes ayudaron a esta nación norteamericana durante la pandemia, en condiciones de mucha dificultad, y actualmente realizan su labor en muchísimos lugares y “se les paga lo que se les tiene que pagar”.

“Es parte evidentemente de un acuerdo bilateral. Ayer comenté en el norte, Baja California Sur, es difícil que se vayan médicos especialistas mexicanos, y los cubanos están dispuestos a trabajar ahí. Y en muchos lugares rurales donde necesitamos médicos especialistas, ahí están”, subrayó.