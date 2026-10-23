Presidente cubano llama a los agricultores a elevar la movilización consciente para hacer producir la tierra

El Presidente de la República aseguró que mejorar las condiciones de las comunidades rurales, frenar la migración y abrir oportunidades a los jóvenes son partes indisociables de esas transformaciones

Foto: Estudios Revolución

Con un llamado a la ejemplaridad de la militancia y a la movilización consciente de dirigentes y trabajadores del Ministerio de la Agricultura (Minagri) y su sistema empresarial, concluyó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la visita realizada durante varios días por este organismo central a la sede ministerial y a varias de sus OSDE y empresas.

Ustedes no militan en un centro cualquiera: ustedes gestionan la base material de la vida del pueblo. Cada hectárea que se siembra, cada tonelada que se cosecha y cada litro de leche que se acopia es un acto de defensa de la Revolución y, en las actuales condiciones, es también un acto de resistencia, aseguró durante el encuentro.

El también Presidente de la República aseguró que mejorar las condiciones de las comunidades rurales, frenar la migración y abrir oportunidades a los jóvenes son partes indisociables de esas transformaciones.

El intercambio final con la militancia y los consejos de dirección del Minagri y su sistema empresarial estuvo antecedido por debates similares con integrantes de los grupos empresariales Agrícola, Avícola y Ganadero, donde se conoció y discutió la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales en cada uno de ellos y el papel de la militancia en el éxito de las mismas.

Vale destacar que, de ese total, 162 se vinculan directamente, de una forma u otra, con la producción agropecuaria, en especial el eje temático 7 (impulsar la recuperación agrícola) de los 23 en que están estructuradas.

Implementación de las transformaciones en la agricultura

Sobre este último particular, el ministro del ramo, Idael Pérez Brito, dijo que el eje 7 constituye un componente estratégico para la transformación del sector agropecuario y comprende un conjunto de medidas orientadas a modificar integralmente las condiciones de gestión, comercialización y financiamiento.

Recordó que para ello se han actualizado 20 normas jurídicas que abarcan, entre otros temas, la gestión y uso de la tierra, la gestión de las cooperativas, la flexibilización de la comercialización y el reconocimiento del mercado en la formación de precios, los insumos y equipos agropecuarios, así como los financiamientos, con una ampliación y descentralización del Fondo de Fomento Agrícola y la creación de un Banco de Fomento para el ramo.

Durante el intercambio, en el cual intervinieron cerca de una docena de militantes del ministerio y del sistema empresarial, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, evaluó el protagonismo de las y los trabajadores del campo en las circunstancias actuales.

Subrayó que hoy se requiere alcanzar un estadio superior en el funcionamiento de todas las estructuras, comenzando por el del Partido. «Y el Partido es más fuerte —reflexionó— mientras más ejemplar es su militancia, y eso tiene que ver con el funcionamiento del núcleo, que es la estructura base».

Al ponderar los resultados de la visita de trabajo del CCPCC al Minagri y los grupos empresariales Agrícola, Avícola y Ganadero, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, comentó que fueron jornadas en las que todos «hemos aprendido» y en las que se identificó un grupo de dificultades que hay que solucionar en el plazo más breve posible.

Tras destacar que en los organismos y sistemas empresariales del país se ha identificado la responsabilidad que cada uno tiene con las 176 transformaciones, informó que actualmente ya están elaboradas las políticas para la implementación de 170 de ellas, respaldadas por 214 normas jurídicas.

No obstante —acotó Marrero—, a pesar de toda la capacitación realizada y de todos los seminarios impartidos, este es un proceso que hay que continuar, porque todavía hay falta de conocimiento de las normas en las bases.

Producir alimentos en aras de la estabilidad social y el bienestar

Nosotros, entre todas las prioridades, hemos definido que la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional y la soberanía alimentaria son dos de las cosas en que más tenemos que trabajar en estos momentos. Y si no hay alimentos, no hay estabilidad social; si no hay alimentos, no hay el bienestar que pretende conquistar el proceso de construcción socialista en nuestro país.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba destacó, además, el ambiente favorable, de cohesión y de control que se ha visto durante estas jornadas de trabajo, tanto en el organismo central como en los grupos empresariales y empresas visitadas, donde hay «una adecuada interpretación de las transformaciones».

Al evaluar las estrategias de implementación, señaló que demuestran que aquí «ha existido pensamiento para ese diseño» y que ahora lo importante es que nos apropiemos de él, en lo cual es vital —explicó— el proceso de discusión con todos los trabajadores, para que ellos «también opinen al respecto de esa estrategia y, además, se conviertan en protagonistas de la implementación».

En un análisis del esfuerzo de los últimos meses para dotar las transformaciones de normas que les confieren gran robustez, Díaz-Canel acotó, sin embargo, «que ninguna ley, ningún decreto y ninguna transformación se ejecuta sola. Esas las hacemos nosotros, las hacen ustedes, con su trabajo diario».