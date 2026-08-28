Presidente de Cuba visita punto estratégico para el bombeo de agua a La Habana (+fotos)

El mandatario estuvo también en el emplazamiento del Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) Habana 220, y en la mipyme estatal Servivip

El Presidente visitó el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) Habana 220, de 50 MW, que junto a otros tres similares en el país, mejorarán la capacidad reguladora y de respuesta ante oscilaciones en el SEN. (Fotos: Estudios Revolución)

La fuente de Paso Seco, punto estratégico para el abasto de agua, fundamentalmente hacia el sur y centro de la capital cubana, está siendo objeto de un fuerte trabajo de mantenimiento y recuperación, tras la indicación del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez de mantener el bombeo de agua en medio de la crisis energética que vive el país, producto del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos y del cerco petrolero, que ya sobrepasa los ocho meses.

Hasta ese lugar, ubicado en el municipio de Boyeros, llegó este jueves el Jefe de Estado, como parte de su agenda en los territorios, para chequear en el terreno la estrategia que se está siguiendo, con el fin –aun en condiciones de prolongados apagones– de que la población capitalina pueda recibir el agua. Este es de los temas más críticos de una ciudad donde viven casi dos millones de personas.

Allí se han involucrado especialistas de Recursos Hidráulicos, de la Unión Eléctrica, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de otras entidades del país para rescatar instalaciones deterioradas (equipos, líneas de transmisión, motores) y también mejorar el respaldo eléctrico a la fuente de abasto, según explicó a la prensa Rubén Campos Olmo, director general de la Unión Eléctrica.

Realmente se partió de una situación crítica –consideró– y hay una estrategia de recuperar la instalación en el orden del aseguramiento eléctrico, de los recursos hidráulicos y de la cultura del lugar, tras una indicación del Presidente en el Consejo de Defensa Nacional de buscar una protección permanente al abasto de agua a la capital.

Explicó que se moverán hasta allí, y también hacia otras fuentes de la ciudad, motores que, ante fallos del Sistema Electroenergético Nacional, mantengan en funcionamiento los pozos, lo que aseguraría que la conductora se conserve llena y que se puedan lograr mejores niveles de bombeo de agua hacia la urbe.

Como es lógico, esta solución conlleva gastos de combustible, de ahí que el futuro en Paso Seco, y en los demás bombeos y rebombeos de La Habana, sea hacia la instalación de paneles solares.

Aclaró Campos Olmo que la mayor parte de la energía que llega a estas fuentes seguirá siendo del SEN, ahora con el acompañamiento de motores para cubrir las fallas.

«Estos motores están previstos para traerlos en las próximas 72 horas y conectarlos, y que ante una caída del sistema o una afectación prolongada o avería, entonces ponerlos a funcionar», dijo.

En intercambio con directivos involucrados en esta tarea estratégica, Díaz-Canel se refirió a la crítica situación que está viviendo en estos momentos buena parte de la población capitalina, afectada por los apagones y, como consecuencia, con el agua. Llamó a resolver en el menor tiempo posible este problema, no solo en Paso Seco, sino en todos los sistemas de abasto de La Habana.

BESS HABANA 220 CASI LISTO

El Presidente cubano visitó también este jueves el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) Habana 220, uno de los cuatro sistemas de 50 MW que, en conjunto, aportarán 200 MW de capacidad de almacenamiento al país. Los otros tres se ubican en Cotorro (La Habana), Cueto (Holguín) y Bayamo (Granma).

El Jefe de Estado recorrió la obra, que en estos momentos está en pleno proceso de construcción y montaje, en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae).

Según explicó el ingeniero Manuel Alejandro Soler Sánchez, jefe del emplazamiento por la parte eléctrica, «es un proyecto de acumulación de energía a través de baterías de litio, cuya función primaria es la regulación de frecuencia del Sistema Electroenergético Nacional».

Este sistema –acotó– «es formador de red, que nos ayudaría, ante eventualidades del SEN, a darle aporte a alguna planta generadora o a levantar el sistema».

El joven especialista, que también estuvo en el montaje del BESS de Cueto, insistió en sus declaraciones a la prensa que «se trata de regular la frecuencia primaria y mitigar lo que conocemos como Disparos Automáticos de Frecuencia (DAF)», entendido este como el mecanismo de protección automática ante una caída peligrosa de la frecuencia en el SEN, que también genera apagones.

Este emplazamiento, junto con los otros dos que tenemos en línea –Cotorro y Cueto– nos ayudaría también a subir toda la potencia de los parques fotovoltaicos, precisó Soler Sánchez. En una situación de nubosidad es capaz de suplir ese déficit, ejemplificó.

Según explicaron al Jefe de Estado, está previsto terminar con toda la parte eléctrica y el montaje técnico el 30 de septiembre próximo; luego viene la asistencia técnica, y el 30 de octubre estaría en línea. Coincidieron en que este es un hito tecnológico para el país.

EXPERIENCIA EXITOSA PARA REPLICAR

Servivip es una mipyme estatal, perteneciente a la Organización Superior de Dirección Empresarial Agua y Saneamiento, cuya misión desde 2021 ha sido resolver los problemas de las redes hidráulicas en interiores de viviendas, edificios, ciudadelas y comunidades, hasta donde el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos no llegaba.

Luego fue creciendo con otros servicios como el abasto de agua en pipas (cumple más del 80 % de esta actividad en La Habana), la desobstrucción, la evacuación de aguas residuales, la recogida de basura, el tratamiento de agua potable, entre otros, que la han llevado a ser referente en su sector, con la condición, además, de Vanguardia Nacional por tres años consecutivos.

Hasta una de las instalaciones de esta empresa, ubicada en el municipio de Cotorro, llegó este jueves en la mañana el Presidente Díaz-Canel, para conocer la experiencia de una de las primeras mipymes estatales fundadas en el país, actualmente con 88 trabajadores y un salario promedio que sobrepasa los 48 000 pesos.

En diálogo con el mandatario, su director, Víctor Janier Jara Jorge, explicó los principales indicadores económicos de la empresa, sus experiencias en estos cinco años de trabajo, los beneficios de las nuevas transformaciones económicas y sociales recién aprobadas, así como las desventajas que aún persisten con respecto a otras formas de gestión. Sobre esto, el mandatario tomó nota, para dar respuesta y solucionar las trabas.

Igualmente, fue puesto al tanto de la responsabilidad social de la empresa en enaltecedores proyectos, como una Casa de Abuelos para ancianos que viven solos –visitada también por Díaz-Canel–, en la cual se les atiende durante todo el día y se les provee de alimentos; y la atención a la escuela y al Hogar Materno de la comunidad.

El Presidente destacó esta experiencia de éxito en una mipyme estatal e indicó extenderla a otras empresas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que tantos problemas pudieran resolver con el talento y la creatividad de sus trabajadores y directivos.

En este recorrido del Jefe de Estado por entidades de la capital cubana participaron también el miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh; y varios integrantes del Consejo de Ministros.