Un nuevo fenómeno viral está creciendo Desde las Redes, específicamente en plataformas como TikTok e Instagram. Se trata de la cosmeticorexia, vocablo que describe una obsesión poco saludable por alcanzar una piel perfecta a través del uso compulsivo de productos cosméticos.
Aunque el término fue acuñado por especialistas hace años, ha sido el auge de los ‘influencers’ de belleza o ‘skinfluencers’ lo que ha disparado su popularidad. Estos creadores de contenido comparten rutinas de cuidado facial que incluyen sérums, ácidos exfoliantes y retinol, prometiendo una piel perfecta, en la práctica, inalcanzable.
Esta tendencia pone en vilo a dermatólogos y padres, también capta la mirada de psicólogos, quienes señalan que la cosmeticorexia puede generar problemas de autoestima y ansiedad.
La preocupación se centra en los más jóvenes, con casos documentados de niñas de ocho o diez años que imitan estas rutinas.
Los especialistas concuerdan en que no se trata de hacerle la guerra a estos contenidos, sino de crear una visión crítica de las publicaciones digitales y promover una relación saludable con el cuidado personal que no dependa de estándares de belleza inalcanzables. Recomendación Desde las Redes.
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