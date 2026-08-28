Primer ministro canadiense: El lago seguirá llamándose Ontario, no “Lago de América”

Carney: canadienses seguirán llamando Ontario al lago, pese a decreto de Trump para llamarlo «Lago de América»

Mark Carney, primer ministro canadiense. (Foto: Internet)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió la denominación de lago Ontario, al señalar que el nombre, de origen wendat y con más de 400 años de antigüedad, precede tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

En un mensaje difundido en X, el premier afirmó que los canadienses continuarán llamándolo lago Ontario pese a los cambios en las relaciones comerciales y la política exterior estadunidense.

Carney explicó que Ontario proviene de la palabra wendat Ontari’io, que significa “el lago es hermoso, el lago es grande”.

Destacó que el nombre existía mucho antes de la formación de los dos países en su configuración actual.

“Sabemos que Estados Unidos está cambiando”, escribió el mandatario, al referirse también a transformaciones en las relaciones comerciales, la política exterior y los monumentos nacionales del país vecino.

El primer ministro sostuvo que, ante esos cambios, “nombrar la realidad” implica mantener la denominación histórica y afirmó que en Canadá el cuerpo de agua seguirá siendo llamado lago Ontario “entonces, ahora y siempre”.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva sobre el cambio de nombre a “Lago de América” en la Casa Blanca, provocando aún más a Canadá en momentos en que ambos vecinos norteamericanos se hunden en una creciente guerra comercial.