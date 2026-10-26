India: Refuerza Cuba lazos parlamentarios en Foro Brics

Dentro del marco del XII Foro Parlamentario del Brics, el cual cierra el martes en Nueva Delhi, la representación de la nación caribeña sostuvo fructíferos encuentros bilaterales

La representación cubana sostuvo fructíferos encuentros bilaterales. (Foto: PL)

La delegación de Cuba, encabezada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Ana María Mari Machado, protagonizó este lunes en Nueva Delhi una ajetreada agenda, enfocada en acciones concretas para vigorizar sus lazos parlamentarios.

Dentro del marco del XII Foro Parlamentario del Brics, el cual cierra el martes en Nueva Delhi, la representación de la nación caribeña sostuvo fructíferos encuentros bilaterales con representantes de legislativos de naciones que integran el bloque intergubernamental.

La víspera, Mari Machado y la delegación que la acompaña dialogaron de manera bilateral con Zheng Jianbang, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, en un encuentro en el que se patentizó los excelentes nexos entre ambos legislativos.

Mari Machado entregó a Zheng una misiva del presidente de la ANPP, Esteban Lazo, en agradecimiento al respaldo de China al pueblo cubano y por los excelentes nexos bilaterales.

Por su parte, el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China aseguró a la parlamentaria cubana el apoyo de su país a la nación caribeña.

La delegación cubana dialogó también con Thai Quynh Mai Dung, miembro de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam, en un intercambio que reflejó los lazos de hermandad, amistad y cooperación que destacan las relaciones entre ambos países.

De igual modo, la vicepresidenta de la ANPP protagonizó reuniones bilaterales con Shashi Tharoor, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, y Magunta Sreenivasulu Reddy, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba, en la Lok Sabha (Cámara baja) de India.

En ambos encuentros, se evidenció la vitalidad de los excelentes nexos interparlamentarios que unen a India y Cuba, lo cual es un reflejo además de las relaciones que mantienen los dos países.

No obstante, durante ambas citas, las cuales fueron enjundiosas, la también miembro del Consejo de Estado de Cuba resaltó la necesidad de acciones concretas para fortalecer aun más los lazos legislativos de las dos naciones.

Mari Machado detalló la actual y difícil situación que sufre el pueblo de Cuba como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos con un cerco energético que provoca severos daños en todos los sectores del país caribeño.

Sus interlocutores resaltaron su respaldo a la lucha de los cubanos por el fin del asedio estadounidense y se comprometieron a desde sus posiciones como parlamentarios poner en función sus esfuerzos para lograr un mayor apoyo a la digna causa de la isla.

La diputada cubana significó que aún, en medio de las difíciles circunstancias, Cuba no se detiene y trabaja para continuar su desarrollo.