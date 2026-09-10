Parlamentarios cubanos analizan implementación de las nuevas transformaciones en Sancti Spíritus

Funcionarios de la Asamblea Nacional del Poder Popular intercambiaron a pie de barrio con residentes en el Consejo Popular Kilo-12

Dirigentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del gobierno en el municipio cabecera intercambian con los vecinos del Consejo Popular Kilo-12. (Fotos: Carmen Rodríguez/ Escambray)

La implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por el Gobierno cubano fue motivo de intercambio en Sancti Spíritus, entre parlamentarios cubanos y la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular, quienes debatieron sobre la aplicación de nuevas normas y cambios en los métodos de trabajo, dirigidos a fortalecer la gestión económica y el desarrollo del territorio.

En el encuentro, encabezado por Carlos Rafael Fuentes León y Ramón Aguilar Betancourt, presidentes de las Comisiones Permanentes de Trabajo de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, respectivamente, participaron los presidentes de consejos populares y comisiones permanentes de trabajo.

Allí se debatieron las acciones realizadas en el territorio, fundamentalmente en el ámbito agroalimentario y social, así como el camino a recorrer por los Órganos Locales del Poder Popular para hacer posible la recuperación económica en beneficio de la población.

La agenda incluyó el análisis de los planes territoriales, la producción de alimentos, la contratación con destino al consumo social, la gestión de cooperativas y la preparación de autoridades locales para aplicar las nuevas normas.

En la circunscripción No.1 del Consejo Popular Kilo-12 se constató, además, la marcha del movimiento popular participativo Mi barrio por la Patria, una iniciativa que busca perfeccionar el Poder Popular.

En diálogo con los vecinos el equipo de la Asamblea Nacional pudo corroborar el seguimiento de las políticas sociales y los planes de acción a fin de resolver los problemas de la comunidad, en función de convertir a cada barrio en un lugar productivo y seguro con el aporte de todos.

“Más que un movimiento, esperamos que Mi barrio por la Patria sea un ejercicio participativo que fomente la incorporación consciente de la ciudadanía a la transformación de sus comunidades, con énfasis en el trabajo comunitario integrado, el fortalecimiento del control popular y la necesidad de escuchar a los propios protagonistas”, expresó Fuentes León.

En la voz del delegado de la circunscripción, Alcides Torres, y de los propios vecinos, se conoció de proyectos sociales que repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos, entre los que sobresalen las actividades desarrolladas durante el verano con iniciativas propias, la atención a madres con más de tres hijos, la interacción de los actores estatales y no estatales cercanos a su radio de acción en el apoyo a las familias vulnerables y la solución del pago a jubilados, entre otras acciones.