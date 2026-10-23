Sancti Spíritus en consulta del anteproyecto de Ley de Educación (+PDF)

Fue puesto a debate ante funcionarios, metodólogos y docentes de todos los centros formadores del territorio espirituano, con el objetivo de exponer ideas y propuestas que tributen al perfeccionamiento del sector

Uno de los encuentros realizados en la provincia para el análisis del anteproyecto de Ley de Educación con la conducción del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. (Foto: Facebook)

Sancti Spíritus se sumó al proceso de consulta del anteproyecto de Ley de Educación, que fue presentado hace algunos meses a la población y la comunidad educativa.

En esta etapa el prceso se centra en el debate de funcionarios, metodólogos y docentes de todos los centros formativos del territorio espirituano para exponer ideas y propuestas que tributen al perfeccionamiento de la Educación cubana.

A propósito de ello, Yosvany Rodríguez Herrera, director general de Educación en Sancti Spíritus, precisó: «Este intercambio fue fructífero, nos permitió aclarar dudas, emitir criterios y tributar un grupo de consideraciones y valoraciones que aporten y sumen a esta nueva Ley de Educación que estamos gestando».

El propósito fundamental es renovar la legislación vigente en materia educativa, respetando sus principios fundacionales e incorporando aspectos novedosos asociados a los cambios económicos, sociales y tecnológicos del país.

El proceso se ha basado en el diagnóstico e identificación de las insuficiencias existentes en el sistema educacional cubano para definir respuestas concretas en disposiciones y responsabilidades.

Además, se ha diseñado en función de un estudio comparado de más de 30 leyes de educación a escala global, entre ellas 16 procedentes de países latinoamericanos y ocho de otras latitudes.

«Entre los temas más relevantes de esta propuesta legislativa están la obligatoriedad escolar desde preescolar hasta noveno grados, así como la estructura del Sistema Nacional de Educación, que se organizará en nueve subsistemas, ocho niveles educativos y 17 tipos de educación para garantizar una mejor articulación entre los mismos», acotó Rodríguez Herrera.

Asimismo, es válido destacar que este anteproyecto comprende la Educación General y Superior en Cuba, lo que supone la necesidad de que ambos ministerios aúnen esfuerzos para garantizar su puesta en marcha, una vez que se apruebe.

Un tema de interés para la comunidad educativa espirituana recayó en la certificación institucional de la calidad de la educación a partir de un grupo de juntas de acreditación que avalen la calidad de la educación general en el país.

Tampoco se ha desdeñado la atención especial a la diversidad, no solo enfocada en aquellos educandos con discapacidad intelectual o motora, sino, también, para los estudiantes de alto aprovechamiento académico.

«El anteproyecto reconoce, además, el aprendizaje por diversas vías, ya sean saberes adquiridos en su rol profesional como de forma autodidacta, que serán certificados, y otorga especial importancia a la protección de los estudiantes en torno a situaciones de violencia y abandono, lo que se trabaja en estrecha vinculación con el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes para asegurar la protección de los menores», añadió el directivo.

De igual forma, comprende la modernización del sistema educativo al incorporar las transformaciones digitales y nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones e incluye el financiamiento complementario a través de servicios, donativos, proyectos y otros fondos que apoyen al presupuesto estatal a través de la colaboración con el sector no estatal, la gestión local, el control y la rendición de cuentas.

«Contempla, también, las transformaciones económicas y sociales que asume en estos momentos el país, pues algunas de estas transversalizan nuestro sistema educativo, entre ellas los servicios educativos de capacitación y posgrado que generen ingresos al sector social, la formación de jóvenes desvinculados del estudio y del empleo, así como el trabajo social preventivo con prioridad municipal», refirió el director general de Educación en Sancti Spíritus.

A estas se suman la autonomía municipal, la gestión del conocimiento y la diversificación de ingresos locales, la participación de actores económicos en el apoyo a instituciones sociales y personas vulnerables y la interoperabilidad, gobernanza de datos y uso de la Inteligencia Artificial en la administración pública, entre otros.

Al concluir, Rodríguez Herrera aseguró: «Estamos ante una ley robusta, pensada para proteger y elevar la calidad de la educación cubana a través de artículos que defienden objetivos claros para asegurar la protección y bienestar de los menores».

Descargue aquí el Anteproyecto