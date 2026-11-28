Miguel suma 15 años de labor en el sector educacional de Yaguajay. (Fotos: Diego A. Pérez)

Miguel Genaro Fernández Piquera dejó bien guardadas sus raíces en el poblado de Manzanillo, en la provincia de Granma. En medio de aquellos parajes forjó su personalidad y la vocación por un oficio que defendería a lo largo del tiempo.

Desde la etapa de Secundaria Básica, cuando muchos ni siquiera identifican el rumbo a seguir, el muchacho tuvo claro que se inclinaría por el aprendizaje del idioma Inglés. Y así lo hizo. Durante su estancia en el Instituto Superior Pedagógico Blas Roca Calderío, de dicha ciudad, se adentró en los vericuetos de esta asignatura para, años más tarde, poder transmitirlos a las nuevas generaciones.

Una vez formado como profesor, puso en práctica lo aprendido y se encargó de enseñar a los estudiantes, sobre la base de una adecuada preparación. Luego, se trasladó hacia la provincia de Villa Clara y allí se desempeñó como pedagogo en la Universidad de Ciencias Médicas y en el Instituto Pedagógico Félix Valera.

Poco tuempo después llegó a Yaguajay y, luego de laborar en Cayo Santa María, retornó al sector educacional. “Después de esa etapa sentí la necesidad de transmitir los conocimientos que tenía, sobre todo, a los alumnos de la Enseñanza Preuniversitaria.

“Cuando regresé a Educación no había metodólogo de Inglés en la Dirección Municipal, y asumí esta responsabilidad. También impartí docencia, de forma simultánea, en los preuniversitarios de Meneses y Yaguajay.

“El idioma es una cuestión dialéctica. Es un saber que, al igual que otros, exige actualizaciones. No podemos quedarnos estancados porque cuando vamos a las aulas es necesario mostrar las nuevas expresiones que aparecen, y no aferrarnos solo a lo básico. Hay que superarse constantemente. Nunca se sabe lo suficiente”, destaca Fernández Piquera.

El pedagogo prepara a los alumnos que participan en los concursos de Inglés.

Con estas premisas, Miguel emprende el camino de la preparación de estudiantes que participan en concursos de conocimientos. “Desde que impartí clases en el preuniversitario de Meneses preparé alumnos para concursos; incluso, uno de ellos, alcanzó bronce en un certamen municipal.

“El año pasado, por ejemplo, otra estudiante alcanzó bronce y forma parte de la reserva del equipo nacional de Inglés. Este 2026 la alumna Gabriela Cruz Fernández recibió oro en el evento provincial de la asignatura y también forma parte del equipo nacional.

“Los concursantes se identifican durante las clases. A través de la participación activa del alumno, el maestro va detectando quiénes poseen las potencialidades, tanto físicas como emocionales, para concursar. A partir de ahí se comienza el entrenamiento.

“El concurso de Inglés requiere de estabilidad emocional y exige de mucha memoria porque los escolares deben aprenderse parlamentos extensos. Hasta ahora, todos los concursantes son estudiantes muy dedicados y con deseos de ganar. Por tanto, para nosotros lo más importante es que ellos puedan alcanzar sus sueños y que la escuela y el municipio exhiban un lugar destacado”, señala el educador.

Puertas adentro del Centro Mixto Ignacio Agramonte, de Yaguajay, transcurren los días del profesor Miguel Genaro. En este plantel abraza el trabajo con los jóvenes, esa generación cargada de metas y proyectos. A ellos les entrega todas sus fuerzas.

“Es una escuela dinámica y se distingue por contar con un claustro bien preparado. Es un privilegio trabajar en un lugar como este porque esa energía se contagia para bien de los estudiantes y las familias.

“Hay que sentir amor por el trabajo que desempeñamos. Cuando llegamos a las aulas hay que olvidarse del plano personal y concentrarse en la clase. Por eso, exhorto a mis colegas a seguir hacia adelante, y a continuar cosechando triunfos para el sector educacional del territorio”.