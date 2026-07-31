Santo Domingo 2026: Cuba por la mayor cantidad de premios posibles

Este viernes continúan las competencias en la cita regional y Cuba mantiene sus posibilidades de títulos

Cuba avanzó muy poco este jueves y sintió más cerca el asedio de otras naciones a su actual tercera posición en el medallero. Ahora presenta 16 títulos, 18 medallas de plata y 23 de bronce, para un acumulado de 57.

Venezuela, con 80 en el total, ya se halla a solo tres coronas de distancia, mientras República Dominicana, dueña de diez metales del máximo valor, supera en dos la sumatoria de todo tipo de lauros conseguida por los cubanos.

México (80-57-44) y Colombia (42-48-28) juegan en sus propias ligas por los dos puestos de honor en la tabla de naciones.

La comitiva solo pudo sumar par de bronces este jueves. El primero de ellos llegó gracias a la dupla de Anisley García y Prisis Ruiz en el trampolín sincronizado a tres metros de los clavados, con 272,40 puntos que rozaron la plata colombiana.

Por último, el voleibol de sala masculino aseguró la presencia en el escaño más bajo del podio al barrer a México 3-0 (25-22, 26-24 y 25-16).

Entre otras notas destacadas, la nadadora Laurent Estrada rebajó en par de ocasiones el récord nacional de los 50 metros estilo espalda, hasta dejarlo en 29.47 segundos. Asimismo, el conjunto masculino de fútbol debutó con una ilusionante victoria de 1-0 ante Costa Rica, gracias a una gran definición de Alessio Raballo tras un pase igual de asombroso de Marcos Campos.

COMPETIDORES DE ESTA JORNADA

Este viernes la Mayor de las Antillas debe relanzar con fuerza su carrera por la mayor cantidad de premios posibles, gracias al comienzo de la lucha en la modalidad libre masculina.

Vladimir Vila arrancará en los 57 kilogramos, con formato de grupos, contra los venezolanos Pedro Mejías y Duvan García, además del mexicano Román Bravo. Similar organigrama le corresponde a Lázaro Hernández (86 kg) frente al bolivariano José Piñero y el panameño Ángel Cortés. Arturo Silot (97) también tendrá una llave ante el colombiano Carlos Izquierdo y el venezolano Cristian Sarco.

Empezarán directamente en muerte súbita (cuartos de final) Carlos Méndez, en los 65 kilos, ante el panameño Wilfredo López; Geannis Garzón (74) delante del salvadoreño Kevin Alemán y Yosenky Castañeda (125) contra el jamaicano Aaron Johnson.

Otro debut muy esperado será el del béisbol, a las 10 de la mañana, delante de Curazao, por el apartado B. Las chicas del balonmano realizarán su segunda salida contra Costa Rica, los hombres del hockey disputarán un compromiso con los locales y ambas duplas del voleibol de playa discutirán su boleto a la final de la misma fecha: Kailin Garrido-Maykelín Drik vs Abril Flores-Susana Torres (México) y Damián Gómez-Eblis Veranes vs Daniel Rivera-William Figueroa (Puerto Rico).

En el raquetbol tendrán lugar las competencias por equipos y las escuadras de las cuatro letras retarán a los anfitriones en el masculino y a las costarricenses en el femenino, en la etapa de cuartos.

El clavado contará con el concurso de Anisley García y Prisis Ruiz en la final del trampolín a un metro, mientras Jesús Rodríguez y Bernaldo Arias conformarán una dupla en la discusión de medallas del trampolín sincronizado a tres metros. En la natación saldrán Laurent Estrada en los 100 metros espalda y Vladimir Hernández en los 400 libres.

Myleen Muñoz y Delvis Prior tomarán la largada en los 500 m+ distancia sprint, perteneciente al patinaje de velocidad, en sus respectivos sexos. Ese último, Dayán Millán y Amanda Vilches se medirán en la eliminación de cinco kilómetros.

(Con información de Granma y Cubadebate)