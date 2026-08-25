Sube la presión contra presidente boliviano, Rodrigo Paz, tras escándalo de Cerimedo

Paz salió debilitado de las duras protestas de 53 días entre mayo y junio y el escándalo ha golpeado más su imagen

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en junio pasado. (Foto: AP)

Una semana después de un aumento de 84 por ciento en el precio del diésel para los grandes consumidores, la escasez y las filas para cargar combustible continuaban el lunes en Bolivia en medio de un creciente malestar social contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz tras el escándalo que involucra a su ex asesor argentino, Fernando Cerimedo, encarcelado por presunto intento de feminicidio.

Agricultores del oriente desafiaron el estado de excepción con protestas y anunciaron marchas con tractores para esta semana, según el dirigente del gremio Javier Núñez. “Estamos en plena cosecha de invierno y los perjuicios son enormes, no podemos esperar más las promesas del gobierno”, dijo.

Centenares de agricultores salieron el domingo a protestar con tractores en el oriente para exigir abastecimiento y la derogatoria del ajuste en el diésel.

“El aumento de precio no ha resuelto el problema. Sigue la escasez y el decreto sólo alentará el mercado ilegal de combustibles y el contrabando. La cosecha está demorada y los costos repercutirán en los precios”, acotó Klaus Frerking, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que agrupa a grandes y pequeños productores de granos.

El aumento del precio del diésel rige para la industria y los grandes consumidores. El incremento busca acercar el precio al costo de importación para aliviar la fuerte carga sobre las finanzas públicas. La escasez de dólares es la principal causa que impide importar combustibles para cubrir la demanda, admitieron las autoridades.

Paz no ha tenido apariciones públicas desde hace una semana cuando la ex pareja de su ex asesor personal Fernando Cerimedo, Nadia Beller, sobrevivió a un ataque armado y acusó a Cerimedo de pretender acallarla implicando al consultor en presuntos negociados con el gobierno.

Cerimedo permanecerá recluido en un penal de la región de Santa Cruz, en el oriente, por seis meses mientras avanzan las investigaciones y tiene otra causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito.

Paz salió debilitado de las duras protestas de 53 días entre mayo y junio y el escándalo ha golpeado más su imagen. El estado de excepción decretado para aplacar las manifestaciones vence el 17 de septiembre y muchos sectores ya iniciaron protestas que amenazan con recrudecer en los próximos días.

Cerimedo “tenía un rol indeterminado, un poder grande y tomaba decisiones que no eran apropiadas para un asesor extranjero», dijo a The Associated Press el diplomático y exembajador de Bolivia en Estados Unidos, Jaime Aparicio.

Milei arremete contra Brasil, México y la prensa en medio del escándalo de su amigo Cerimedo

El presidente argentino volvió a cargar contra México, Brasil y sectores políticos y periodísticos, mientras aumentan las críticas por su relación con Fernando Cerimedo y avanzan controvertidas medidas económicas y de defensa. (Foto: AFP)

Imposibilitado de despegarse de la figura de su asesor y amigo Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de femicidio y una suma de delitos que cada día destapa nuevos casos de corrupción y espionaje en su propio entono, el presidente Javier Milei, visiblemente desencajado, responsabilizó nuevamente a Brasil, México, el Partido Democráta de Estados Unidos, y al Partido Socialista Español de mantener una campaña “antiargentina” y se expresó con insultos contra el periodismo local por haber advertido en días recientes sobre la verdadera situación crítica que atraviesa el país.

El mandatario no sólo desestimó el intento de feminicidio, sino que se burló de Nadia Beller, víctima de Cerimedo, quien no sólo se ufanó de haberlo llevarlo al gobierno mediante una trama de ilegalidad, sino que mantiene relaciones muy fuertes con Milei y su gabinete. Entre estos, con el Ministro de desregulación Federico Sturzzeneger, al que Cerimedo invitó hace poco a ir a Bolivia con la misión de ayudar a “desregular”, “ajustar” e instalar el “modelo argentino” en esa nación.

Otro gran error del publicista ultraderechista, porque sólo escuchar el nombre de Sturnezzeger significó una serie de denuncias de las organizaciones sociales, campesinas y políticas bolivianas, incluyendo al ex presidente Evo Morales, en rechazo a su presencia en el país, y fue la primera vez que en Argentina se conoció quien era el súper asesor del presidente Rodrigo Paz.

Sin duda, Cerimedo y otros agentes creían que no había pasado nada en Bolivia en los años en que gobernó Morales, con los derechos adquiridos por el pueblo, que puede dar cátedras políticas a cualquiera de los ignorantes miembros del gabinete de Milei.

Es evidente ahora que detrás de los superpoderes que ejercía Cerimedo, estaba el desprecio, el racismo y el desconocimiento de la historia del pueblo boliviano y sus organizaciones, que han logrado desnudar los encubrimientos del poder ante el mundo.

Mientras investigaciones cruzadas de periodistas y juristas en Argentina siguen abriendo pesadas compuertas que ponen en evidencia los planes internacionales que forman parte del entramado de acciones para dominar nuestros países, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien mantuvo las posiciones y promesas anunciadas durante la campaña que llevó al gobierno a Rodrigo Paz, sostuvo que “el presidente Milei faltó el respeto a su país demostrando una irresponsabilidad e intromisión en las decisiones de la justicia boliviana”.

Esto no hace sino golpear duramente los planes de Milei, por lo cual su estado emocional es preocupante, como lo demostró hablando ante sus invitados del Consejo de las Américas, donde dio cifras falsas sobre la situación local, como si el país atravesara el mejor período de la historia a pesar de las advertencias de instituciones “amigas” sobre una “crisis general sin salida”.

(Foto: AFP)

En estas circunstancias, en una desenfrenada carrera por reunir dinero y entregar más empresas y tierras al capital extranjero, el gobierno firmó un decreto que autorizó la venta de un predio de más de 382 mil metros cuadrados en Ushuaia, Tierra del Fuego en el extremo sur del país, que corresponden a la fuerzas armadas argentinas en el lugar geoestratégico por excelencia, el más cercano a las islas Malvinas, bajo colonialismo británico, y de varios inmuebles en esta capital, Córdoba y Mendoza, para subastarlos y lograr ingresos para el Tesoro.

En este escenario, la dupla de Milei y Luis Caputo, ministro de Economía, decidió endeudarse aún más al firmar acuerdos para la compra de material y equipamiento militar a Estados Unidos con la adquisición de 235 blindados Stryker, en una operación que el ministerio de Defensa presentó como una modernización del ejército, pero cuyo precio total todavía no informó. La transacción fue encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Por otra parte, el gobierno publicó los pliegos para avanzar en la privatización del Belgrano Cargas con una cláusula anti-China, lo que se hizo bajo la presión pública del embajador estadunidense Peter Lamelas, que no intentó disimular la subordinación del gobierno de Milei.

Mediante esta decisión se entregará a privados por 50 años un activo clave para las exportaciones, ya que “se trata de la red ferroviaria estratégica que une el puerto de Rosario, principal nodo agroexportador, con todo el noroeste argentino.

(Con información de La Jornada)