Termoeléctrica Antonio Guiteras en línea con el SEN

En su regreso a la generación base del país la CTE Guiteras podría aportar unos 200 o 210 megawatts de potencia, aunque la elevación de la carga ocurrirá de forma paulatina

Durante la parada se diagnosticaron afectaciones a las tuberías en caldera, lo cual demandó la sustitución de mochetas y otras labores. (Foto: UNE)

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, sincronizó hoy, a las 10:35 am, con el sistema electroenergético nacional (SEN), informó en sus perfiles institucionales la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Jorge Gómez, director de producción de la entidad, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que actualmente, en unos 40 megawatts, encaran el complejo proceso del cambio de alimentación, que supone abandonar la fuente de energía externa para autoalimentarse.

Durante la parada el lunes último, que inicialmente se estimó para un período de aproximadamente 72 horas, se diagnosticaron afectaciones a las tuberías en caldera, lo cual demandó la sustitución de mochetas y otras labores para asegurar la hermeticidad en esta área.

Además, como suele ocurrir en este tipo de contingencias, se acometieron otras tareas no menos importantes como la limpieza de los calentadores de aire regenerativo (CAR) y la inspección de válvulas y equipos auxiliares para un volumen total de alrededor de 400 acciones correctivas.

En su regreso a la generación base del país la CTE Guiteras podría aportar unos 200 o 210 megawatts de potencia, aunque la elevación de la carga ocurrirá de forma paulatina durante la próxima tarde hasta alcanzar esta cifra en el pico nocturno.

Ubicada en el occidente del país, donde se concentran las mayores cargas eléctricas, esta termoeléctrica destaca entre sus homólogas por consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.