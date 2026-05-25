Francia: Denuncian retención de piezas destinadas a la termoeléctrica Antonio Guiteras

Debido al clima de presión e intimidación generado por la política estadounidense hacia Cuba, la naviera CMA CGM se niega a entregar los equipos, considerados fundamentales para el funcionamiento de la principal termoeléctrica de la isla

Cubadebate

25 mayo, 2026 - 5:09pm

Termoeléctrica Antonio Guiteras. (Foto: Archivo)

El líder del movimiento político francés La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, denunció públicamente la retención de piezas de repuesto destinadas a la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, de Matanzas, situación que atribuyó al impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Según expresó el político francés, la naviera CMA CGM se niega a entregar los equipos, considerados fundamentales para el funcionamiento de la principal termoeléctrica cubana, pese a que el Gobierno de Francia había prometido formalmente el envío de esos recursos para contribuir a enfrentar la compleja situación energética que atraviesa la isla.

Mélenchon señaló que la negativa de la empresa responde al clima de presión e intimidación generado por la política estadounidense hacia Cuba y criticó la postura de las autoridades francesas.

En declaraciones difundidas en redes sociales, afirmó que Cuba es un país “asediado y ahora directamente amenazado de intervención militar de Estados Unidos”, y consideró que la falta de acción del Gobierno francés evidencia “miedo a Trump”.

El dirigente político exigió además que las autoridades francesas intervengan para obligar a la naviera a cumplir el compromiso adquirido y liberar los contenedores retenidos.

La denuncia se produce en medio de las dificultades que enfrenta el sistema electroenergético nacional cubano, afectado por limitaciones financieras, problemas de acceso a combustibles y obstáculos para adquirir piezas, tecnologías y equipamientos debido al recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

(Con información de Cuba X Cuba)

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