Una espirituana en la Olimpiada Panamericana de Matemática para Mujeres

Vanessa Calero Ferro, estudiante del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, representa a la tierra del Yayabo en la cita con sede en Bucaramanga, Colombia

Vanessa Calero Ferro, estudiante del IPVCE espirituano, asiste a PAGMO 2026.

La estudiante espirituana Vanessa Calero asiste a la Olimpiada Panamericana de Matemática para Mujeres (PAGMO) 2026, que tiene lugar del 18 al 24 de octubre en la ciudad de Bucaramanga, Colombia; una cita muy especial que se celebra este año por sexta ocasión consecutiva para reunir a estudiantes destacadas en esta área de las ciencias exactas.

Cuba está representada en la cita con una delegación compuesta por cuatro estudiantes de todo el país.

Vanessa Calero Ferro cursa el noveno grado en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez, de Sancti Spíritus.

Daniel Espinosa Aguiar, coordinador del Centro Provincial de Desarrollo del Talento, reiteró la confianza en la joven, por el elevado grado de preparación con que cuenta y la excepcionalidad de sus habilidades con las Matemáticas, en tanto resaltó el rol que han tenido Carlos Sebrango y Catalina Rodríguez Felipe en su papel como entrenadores.

Sancti Spíritus ya sentó precedentes en la pasada edición de PAGMO, ocasión en la que Gabriela Arcia Martínez, también estudiante del citado centro educativo espirituano, se alzó con la medalla de plata.