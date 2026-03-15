Una prensa a la altura de la Revolución y de su pueblo (+fotos)

Díaz-Canel Bermúdez sostuvo un encuentro con representes de la prensa impresa, radial, televisiva, digital y de agencias a propósito de celebrarse el Día de la Prensa Cubana

“Que el mérito de nuestra prensa siga siendo, como siempre lo ha hecho, estar a la altura de la Revolución y a la altura de nuestro pueblo”, significó el mandatario cubano. (Fotos: Estudios Revolución)

Este 14 de marzo, en ocasión del Día de la Prensa Cubana -con sus jornadas dedicadas al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz- cerca de 80 profesionales de diferentes medios de comunicación sostuvieron un intercambio con el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La presentación de un audiovisual dedicado al líder histórico de la Revolución cubana dio inicio al encuentro, con el testimonio como hilo conductor de Tubal Páez Hernández, presidente de Honor de la Unión de Periodistas de Cuba y recientemente reconocido con el Premio Nacional de Periodismo “José Martí”, por la obra de toda la vida.

Ricardo Ronquillo, al frente de la organización de los periodistas cubanos, ratificó el compromiso invariable del gremio con la obra revolucionaria y su pueblo, en los complejos momentos que vive la nación.

En el provechoso diálogo -donde también participaron el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda; y la viceprimera ministra Inés María Chapman, junto a otros dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno- fueron analizados varios temas, con el fin de contribuir al ejercicio de la comunicación en tiempos difíciles para los ámbitos económico y social del país.

En este escenario, donde arrecia el bloqueo energético del gobierno norteamericano -lo que genera severas restricciones, también en este sector- la pregunta que abrió el debate fue: ¿Cómo convertir los desafíos en oportunidades, para impulsar las necesarias transformaciones digitales en los medios impresos de comunicación?

Acerca de este asunto reflexionó Yoerky Sánchez Cuéllar, director del periódico Granma, que “igual que los demás medios, somos organizaciones mediáticas y hoy estamos en muchas plataformas”.

Nuestro concepto es que somos un diario digital, con una versión impresa semanal.

¿Cómo hacer un periodismo más apegado a la agenda pública? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos para, en tiempos difíciles, seguir llevando la información al pueblo? Sobre este y otros temas habló Lázaro Manuel Alonso, en representación de Canal Caribe.

El periodista de la televisión cubana valoró que “el compromiso y el respeto que tiene la gente por el Noticiero de Televisión, más allá de todas las campañas que se quieren imponer sobre lo que hacemos todos los días, está ahí, y la gente lo sigue agradeciendo”.

Por su parte, la periodista de Radio Rebelde y profesora de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Habana, Zenaida Costales, insistió en la importancia del medio radial, de su alcance e inmediatez, y de la necesidad de narrar las historias cotidianas de la sociedad cubana.

“La joya de la radio está en sus recursos humanos, está en su gente. Creo que la realidad del país tiene que estar en la radio.Hoy existen tendencias a la sonoridad y eso hay que aprovecharlo. La radio necesita eso, ponderarla. Yo digo que tiene que sonar como la gente de mi barrio”, aseguró la experimentada radialista.

En los minutos finales del intercambio, el presidente Díaz-Canel se refirió a la guerra ideológica, cultural y comunicacional que Cuba enfrenta todos los días.

“Que el mérito de nuestra prensa sea siempre, como lo han hecho, estar a la altura de la Revolución y a la altura de nuestro pueblo”, expresó el mandatario.

En ese sentido, el Jefe de Estado consideró que la prensa también tiene que enseñar, porque la comunicación es una herramienta de transformación social, es un puente vivo con el pueblo.