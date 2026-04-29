Campesinos de Sancti Spíritus firman por la paz y contra el bloqueo (+fotos)

Hoy concluye aquí el proceso Mi firma por la Patria en este importante sector, que por estos días celebra la condición de Provincia Destacada en la Emulación por el 17 de Mayo

Los campesinos espirituanos concluyen hoy el proceso “Mi firma por la patria”. (Fotos: Cortesía de Centrovisión)

Los campesinos de Sancti Spíritus concluyen hoy con el proceso Mi firma por la Patria como evidencia de apoyo a la paz, la soberanía y su rechazo el bloqueo del gobierno norteamericano a la isla, que afecta notablemente sus producciones.

“Con su firma nuestros campesinos han mostrado disposición y compromiso para defender la patria” comentó a Escambray Eidy Díaz Fernández, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en este territorio, donde suman más de 29 000 asociados.

Agrupados en casi 200 cooperativas, los campesinos espirituanos contribuyen con aportes productivos fundamentales en ramas como la ganadería, el tabaco, los cultivos varios, la caña, el café, y la apicultura, entre otras.

Al momento de estampar su rúbrica, el veterano productor Edel Linares, de la cooperativa Heriberto Orellana, recordó que el campesinado cubano, como siempre en la historia de la Revolución, ha estado firme y hoy este es el mejor homenaje al 65 aniversario de la ANAP y al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

“El bloqueo nos afecta para trabajar la tierra, pero tenemos que buscar soluciones y no sentarnos a esperar. Yo rechazo la guerra porque no va a resolver ningún problema en ningún lugar del mundo. Firmé por la paz, para que haya diálogo sin renunciar a uno solo de nuestros principios”, concluyó.

Por su parte, el joven Raúl Trelles, de esa propia unidad productiva, comentó que había firmado por Cuba, la paz y contra el bloqueo: “Tenemos que salir adelante y producir, a pesar de los problemas que enfrentamos con los insumos y el combustible. Esa es una forma que nosotros los jóvenes tenemos para defender la patria que es el lugar donde nacimos, donde está nuestra bandera”.

Esta iniciativa, convocada por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el acto por el aniversario 65 de la Declaración del Carácter Socialista de la Revolución, se ha convertido en un movimiento nacional e internacional de solidaridad con el pueblo cubano.

El proceso Mi firma por la Patria denuncia la política de odio del gobierno estadounidense contra la isla y sus continuas amenazas de una agresión militar; cada rúbrica constituye un llamado de alerta a la conciencia del mundo.

Los firmantes refrendan así la vocación de paz de esta isla, donde la defensa, tal y como lo refleja la Constitución de la República, no es solo un derecho, sino el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.

Este movimiento constituye también una acción de defensa contra el acoso y la amenaza imperial; y una denuncia a la política de odio del gobierno estadounidense, así como a sus continuas sugerencias de una agresión militar contra Cuba.