Evocación del Día de África en Trinidad

A la memoria del continente que late del otro lado del océano se dedicaron diversas actividades en esta ciudad

Las actividades se iniciaron con la apertura de la exposición África te miro mística y contemporánea. (Fotos: Ana Martha Panadés)

Las huellas de África corren por las venas de Trinidad, una ciudad que honra a sus ancestros y donde perdura la memoria del continente madre.

De este arraigo profundo fue testigo la urbe colonial durante la celebración del Día de África, jornada en la que se abrazaron varias manifestaciones artísticas y constituyó “un viaje desde la tierra que pisamos hasta la memoria que nos sostiene”, según expresó Israel Rondón Mainegra, artista de la plástica y promotor de esta iniciativa.

Las actividades se iniciaron con la apertura de la exposición África te miro mística y contemporánea, del propio Israel, gestor del proyecto Tierranza, junto al artista invitado Yoandy Mora.

La muestra quedó abierta al público en la Galería Tristá, del Centro de Promoción Cultural de la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios, tras la declamación de poemas nacidos de la pluma de una trinitaria, en las voces de Yara Aróstica y Gloria Arrechea.

Un pasacalle conducido por la lírica del Proyecto Callejas y la música tradicional de las Tonadas Trinitarias dirigió a los presentes hacia la segunda parada: el Museo de Lucha Contra Bandidos, donde pudo disfrutarse de un desfile protagonizado por los niños y niñas integrantes del proyecto Pasarela por la vida.

Este recorrido por la memoria de África en la tercera villa de Cuba concluyó en el Museo de Arqueología Guamuhaya, que acoge piezas originales africanas de la colección personal de Israel, junto a instrumentos musicales auténticos que pertenecieran al músico trinitario Mendieta; un justo y sentido homenaje a su legado.

La celebración honró la tradición y el espíritu del continente que late del otro lado del océano; “un acto para mirar a África con los ojos de hoy, con las manos llenas amor, decisión y respeto”, concluyó Rondón Mainegra.