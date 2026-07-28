Varias personas quedan atrapadas en un centro comercial tras un terremoto de magnitud 7,1 en Japón

La cadena pública japonesa NHK informó que se ha perdido el contacto con entre 20 y 30 trabajadores, mientras los equipos de emergencia intentan determinar si alguno de estos está atrapado dentro del centro comercial

Las imágenes dan cuenta de los daños causados por el terremoto.

Varias personas quedaron atrapadas en el interior de un centro comercial tras un fuerte terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el suroeste de Japón, según informan las autoridades.

Algunos medios locales indican que se produjo una explosión en el establecimiento de tiendas llamado Aeon Mall, en la región de Kumamoto, luego del sismo.

Aún se desconoce el número específico de visitantes atrapados.

«Se derrumbó la segunda planta de un complejo comercial, dejando a muchas personas atrapadas en su interior», señaló el cuerpo de bomberos en un comunicado.

La cadena pública japonesa NHK informó, citando fuentes policiales, que se ha perdido el contacto con entre 20 y 30 trabajadores, mientras los equipos de emergencia intentan determinar si alguno de estos está atrapado dentro del centro comercial.

Las imágenes del centro comercial mostraban humo blanco saliendo del edificio, mientras la gente corría hacia el aparcamiento. Gran parte del exterior del lugar quedó destrozado, dejando al descubierto las vigas de acero que hay debajo.

Aeon Mall es una popular cadena nacional que cuenta con unos 160 centros repartidos por todo Japón. Alberga grandes almacenes, boutiques, farmacias y zonas de restauración.

Japón es uno de los países más propensos a los terremotos del mundo, con unos 1.500 sismos al año.

La agencia meteorológica advirtió de fuertes réplicas, dado que el epicentro se encuentra a una profundidad de 10 km. Las imágenes difundidas por la cadena nacional NHK muestran carreteras y puentes agrietados, así como varios edificios en llamas.

«Todavía estamos evaluando el número de heridos y los daños materiales, pero me han informado de que ya se han producido varios heridos», declaró el martes la primera ministra Sanae Takaichi.

Atención y calma

Decenas de personas resultaron heridas durante el terremoto: unas 10 se encontraban en una residencia de ancianos y al menos 50 personas están siendo atendidas en el hospital, según informó la NHK.

Un hombre de 89 años que vive en la ciudad de Uki declaró a NewsJP que el terremoto «sacudió (todo) violentamente de arriba abajo y de lado a lado durante unos 10 o 20 segundos».

Los servicios ferroviarios han quedado suspendidos y se ha cortado el suministro eléctrico a miles de hogares.

El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, afirmó que se habían desplegado equipos de primera respuesta, entre ellos las Fuerzas de Autodefensa de Japón, los bomberos y la guardia costera.

«Instamos a los residentes de las zonas donde el temblor ha sido especialmente intenso a que presten mucha atención a la información sobre evacuaciones difundida por las autoridades locales a través de la radio, la televisión e Internet, y a que actúen con calma», declaró.

Takaichi afirmó que se desplegarían 3.600 soldados para ayudar en las labores de recuperación tras la catástrofe.

La Agencia Internacional de Energía Atómica publicó en X que el terremoto «no causó daños ni problemas de seguridad en la central nuclear de Sendai, situada a unos 100 km del epicentro, y que esta sigue en funcionamiento».

«La AIEA seguirá vigilando la situación».