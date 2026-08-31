Vuelve la fiesta escolar de septiembre (+video)

El nuevo período lectivo, en la medida que las condiciones del territorio lo permitan, defenderá la mayor presencialidad posible para que los estudiantes puedan recibir atención directa de sus docentes

El curso escolar 2026-2027 enfrentará no pocos retos en la provincia. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Sancti Spíritus, al igual que toda Cuba, abrirá sus puertas al curso escolar 2026-2027 el martes primero de septiembre, en una jornada que, otra vez, se convertirá en día de celebración para toda la familia cubana.

El nuevo período lectivo comienza en medio del complejo escenario que atraviesa el país, de modo que, al igual que el anterior, tendrá varias particularidades y reajustes en su calendario docente y horarios habituales.

A propósito de ello, el máster en Ciencias Andrei Armas Bravo, director general de Educación en Sancti Spíritus, precisó: “Este curso iniciará con un grupo de alternativas que parten de la descentralización de los estudiantes que tuvo lugar el pasado mes de febrero por la situación del país, las mismas que hemos reajustado para comenzar en septiembre y que, también, puedan ser sostenibles a lo largo de todo el período lectivo”.

Los 33 círculos infantiles de la provincia se mantendrán trabajando con la normalidad habitual, en la medida que las condiciones del territorio lo permitan.

También se priorizan particularmente las escuelas especiales, por lo cual se trabaja para garantizar el transporte y el resto de los recursos humanos y materiales necesarios, de modo que comiencen a funcionar con normalidad, debido a la sensibilidad y atención diferenciada que necesitan los alumnos de estos centros educativos.

“No vamos a renunciar a la doble sesión de clases, razón por la cual buscamos diversas alternativas para mantener los seminternados; para ello estamos haciendo un estudio que nos permita conocer quiénes necesitan este servicio y aquellos que por cercanía puede almorzar en la casa, entre otras variantes”, puntualizó Armas Bravo.

Tampoco se brindará el servicio de merienda escolar para las secundarias básicas, pero se atenderán aquellos educandos que lo requieran para que puedan almorzar en centros educativos cercanos.

En el caso de la enseñanza preuniversitaria, aún se mantienen estudiantes afectados por la lejanía de sus zonas de residencia y para ellos se realizarán concentrados en comunidades cercanas y se llevará a cabo un seguimiento de su proceso de aprendizaje.

Mientras, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera de Sancti Spíritus comenzará funcionando como centro interno a través de un sistema de pases que será informado previamente.

La Enseñanza Técnica y Profesional (ETP) se mantiene igual que el pasado curso escolar con los estudiantes en sus lugares de residencia vinculados a entidades laborales y productivas, así como otros centros educativos afines para recibir la docencia.

Por su parte, los estudiantes de primer y segundo años de las escuelas pedagógicas trabajarán concentrados en sus centros formativos, debido a la necesidad de recibir, de forma presencial, un grupo de asignaturas fundamentales para su formación. Mientras, los continuantes se mantienen en sus sitios de residencia en las prácticas laborales y recibiendo docencia a través de concentrados.

“Este curso serán fundamentales las 91 Zonas Educativas de la provincia, que serán esenciales debido a su labor en el acompañamiento y protección de los educandos, una vez terminen los concentrados”, aseguró el directivo.

La cobertura docente continúa siendo un tema sensible en la provincia, pues se encuentra a un 65.62 por ciento, lo que supone un total de 2 272 necesidades docentes, de las cuales 150 no han podido ser cubiertas con ninguna alternativa. Cabaiguán, La Sierpe y Jatibonico resultan los municipios más afectados.

Por tal motivo, la ministra de Educación durante su visita al territorio espirituano llamó a agotar todas las alternativas posibles para cubrir las plazas y dar especial atención a su completamiento en los próximos meses.

“Para la cobertura docente ha sido un duro golpe el no haber cumplido el plan de ingreso a la formación pedagógica, que cerró en un 40 por ciento, lo que sigue siendo un reto para nosotros como sistema de Educación, además, de atentar directamente contra la cobertura docente”, aseveró Armas Bravo.

Asimismo, explicó que se encuentra garantizada la base material de estudios para el inicio del período lectivo, así como el resto de los recursos materiales básicos que son necesarios.

En cuanto al aseguramiento del transporte escolar, se satisfacen las prioridades, mientras se garantizan otras variantes de transportación con diferentes medios de la provincia.

Por otra parte, prosigue la transformación de la matriz energética en el sector educacional del territorio que, en estos momentos, cuenta con 34 lámparas solares y cuatro estaciones de bombeo de agua con paneles solares, así como la instalación de sistemas fotovoltaicos para el abasto parcial de energía eléctrica en algunas instituciones educativas del territorio.

“Este curso escolar no dejará de ser una fiesta de pueblo, donde la familia y la comunidad se unen a los docentes y centros educativos en función del bienestar de nuestros niños, adolescentes y jóvenes que es nuestra principal misión”, concluyó Armas Bravo.