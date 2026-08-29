Nuevo curso, nuevas concepciones

La EIDE dispone de los recursos fundamentales para iniciar el curso, así como la fuerza docente y deportiva a partir de diferentes alternativas.

Con cambios significativos iniciará este primero de septiembre el curso escolar 2026-2027 en el sistema deportivo del país, en medio de un contexto marcado por las complejas circunstancias que vive Cuba.

Así, la principal institución de alto rendimiento de la provincia, la EIDE Lino Salabarría Pupo, abrirá sus puertas a cerca de 700 estudiantes de las tres enseñanzas fundamentales, bajo nuevos conceptos de matrícula y una reducción importante de los alumnos internos, que ahora rondan los 100, cuando en los últimos años sumaron alrededor de 300.

De acuerdo con Ángel Vidal, subdirector de Actividades Deportivas de la Dirección General de Deportes, con la aprobación del país, el Inder definió para la matrícula de estas escuelas solo siete deportes estratégicos del denominado primer nivel: atletismo, boxeo, canotaje, judo, lucha, levantamiento de pesas y taekwondo, y otros tres que cumplen con estrategias particulares: béisbol, fútbol y ajedrez.

“Estos deportes priorizados, sobre todo los siete primeros, son los que mantienen a Cuba en el medallero a nivel internacional y los que van a tributar a las promociones de los centros nacionales. De ahí que tanto los nuevos ingresos como los continuantes de cualquier parte de la provincia que entrarán pertenezcan a esas disciplinas”.

Mientras, por características específicas del territorio, los restantes deportes se mantendrán en el centro, “pero solo con estudiantes de la ciudad espirituana. Los continuantes retornan a sus municipios de residencia y se incorporan al sistema de enseñanza general. Es decisión de país, ante la situación de alimentación, de transportación y demás, y se hacen los ajustes necesarios para el traslado de los que quedan de otros territorios para que viajen con los de otras escuelas internas”.

La fuente expuso que con el mismo concepto se desconcentran los atletas de centros nacionales, con una reducción de cerca de 900 que regresarán a sus provincias bajo el principio de que puedan retornar en un momento dado si mejoran las condiciones del país.

“Es doloroso para algunos, por eso dialogamos con entrenadores, metodólogos, maestros, funcionarios, porque es un proceso de connotación política y hay que explicar que este niño es talento, pero no puede entrar a la EIDE hoy por esas condiciones De todas maneras, quedan en una reserva deportiva y si el día de mañana cambia la situación vuelven a ser matrícula. Ahora serán atendidos por los entrenadores de base en los municipios, con un tratamiento diferenciado y seguimiento de la provincia”.

Por otra parte, la Escuela para Profesores de Educación Física (EPEF) también experimenta cambios en una matrícula de 237 estudiantes. “La principal es que los de segundo año harán su carrera de práctica en sus municipios. Al ser del curso de atletas, los que pertenezcan a los diez deportes priorizados se quedan en la escuela recibiendo la docencia y entrenando”, expuso su director Nelson Díaz Zulueta.

Explicó que tanto los 105 que cursarán el primer año como los del tercero, que es grado terminal, permanecen en el centro. “Este año tenemos la fortuna de que para el curso regular se incorporan alumnos de los municipios. La sesión docente se reajusta al horario de la mañana para en la tarde recibir la preparación deportiva”. Las direcciones de la EIDE y de la EPEF informaron, finalmente, que se dispone de los recursos fundamentales para iniciar el curso, así como la fuerza docente y deportiva a partir de diferentes alternativas.